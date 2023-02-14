У НБУ очікують збільшення надходжень від трудових мігрантів в Україну — Finance.ua
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У НБУ очікують збільшення надходжень від трудових мігрантів в Україну

Казна та Політика
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У НБУ очікують збільшення надходжень від трудових мігрантів в Україну
У НБУ очікують збільшення надходжень від трудових мігрантів в Україну
Національний банк прогнозує збільшення переказів трудових мігрантів в Україну у 2023 році до 16 млрд доларів. Це пов’язано з тим, що люди будуть більше працевлаштовуватися.
Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв’ю виданню «Економічна правда».
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Як зазначив Ніколайчук, у 2022 році було зафіксоване досить незначне зниження переказів з-за кордону, приблизно на 7% до 13 млрд доларів.
«Ми вважаємо, що у 2023 році українці будуть активно працевлаштовуватися і матимуть змогу відправляти частину коштів в Україну. Враховуючи цей фактор, на 2023 рік закладаємо зростання переказів до 16 млрд доларів», — сказав він.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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