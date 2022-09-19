У НБУ назвали суму, якої не вистачає бюджету України щомісяця — Finance.ua

У НБУ назвали суму, якої не вистачає бюджету України щомісяця Вчора 17:00 — Казна та Політика

Попри певне поліпшення ситуації з податковими надходженнями в останні місяці, дефіцит бюджету є безпрецедентно значним. Бюджетні потреби навіть з урахуванням відтермінованих боргових виплат і надалі оцінюються у 4,5-5 млрд доларів на місяць до кінця 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумки засідання Комітету з монетарної політики Національного банку України ( КМП ) 7 вересня, під час якого було ухвалено рішення зберегти облікову ставку на рівні 25%.

Як зазначили в НБУ, значна частина витрат — на воєнні цілі, які потрібно покривати залученнями з внутрішніх джерел.

«Забезпечити необхідний обсяг надходжень практично неможливо без повернення акцизу на пальне та додаткового оподаткування імпорту, але ці рішення наразі не ухвалені. Крім того, все ще недостатньо високі ставки за гривневими ОВДП на первинних аукціонах фактично позбавляють уряд можливості здійснювати внутрішні залучення», — йдеться в публікації.

За даними НБУ, невійськові статті витрат фінансуються передусім за рахунок міжнародної допомоги, обсяги якої на наступний рік ще не визначені.

«Ці чинники створюють ризики для фіскальної стійкості та зменшують перспективу неемісійного фінансування дефіциту бюджету у 2023 році», — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, за даними НБУ, у серпні обсяги допомоги Україні значно збільшилися (до 4,7 млрд доларів) за рахунок гранту від США на суму 3 млрд доларів. Станом на 6 вересня серпня обсяги міжнародної фінансової підтримки перевищили 17 млрд доларів.

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