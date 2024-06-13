У НАЗК поскаржилися на нестачу ресурсів для перевірки декларацій чиновників — Finance.ua
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У НАЗК поскаржилися на нестачу ресурсів для перевірки декларацій чиновників

Казна та Політика
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У НАЗК поскаржилися на нестачу ресурсів для перевірки декларацій чиновників
У НАЗК поскаржилися на нестачу ресурсів для перевірки декларацій чиновників
У Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) не вистачає ресурсів для повноцінної перевірки декларацій, звітів політичних партій і проведення спеціальних перевірок.
Про це голова НАЗК Віктор Павлущик заявив на Конференції з відновлення України (URC2024) у Берліні, передає Інтерфакс-Україна.
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«Нам необхідно впоратися десь із 2 млн декларацій у трьох різних видах, необхідно перевірити відповідно до логічного, арифметичного контролю, з позиції оцінки ризиків», — сказав Павлущик на Конференції з відновлення України (URC2024) у Берліні.
Він також зазначив, що НАЗК необхідно перевірити впродовж 3,5 років понад 22 тисячі звітів щодо політичних партій. «Це теж проблема», — сказав він.
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За його словами, викликом для агентства є і проведення тисяч спеціальних перевірок.
«Це хороший приклад того, де ми можемо запобігти корупції. Але велика проблема — ресурси для всього цього», — додав голова НАЗК.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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