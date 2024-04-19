У НАЗК хочуть автоматизувати заповнення декларацій — Finance.ua

У НАЗК хочуть автоматизувати заповнення декларацій Сьогодні 19:30 — Казна та Політика

У НАЗК хочуть автоматизувати заповнення декларацій

Національне агенство з запобігання корупції (НАЗК) впровадить часткове автозаповнення декларацій до 12 жовтня 2024-го.

Про це в інтервʼю Forbes Ukraine розповів голова агенства Віктор Павлущик.

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Дані до декларацій будуть підтягуватися з реєстрів, до яких НАЗК має автоматизований доступ, каже Павлущик. Це не буде стосуватися всієї інформації, яку особа має відобразити у декларації, додає він. Наприклад, у реєстрах немає даних про об'єкти за кордоном, готівку, криптовалюту, антикваріат тощо.

Новий підхід допоможе уникнути технічних помилок, наприклад, коли замість вартості обʼєкта ставлять його кадастровий чи реєстраційний номер, каже голова НАЗК.

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Наявність навіть однієї технічної помилки може сформувати високий рейтинг ризику декларації та, як наслідок, вона потрапить на повну перевірку, за результатами якої ми виявимо не правопорушення, а неуважність при заповненні декларації, пояснює він. Як наслідок працівники НАЗК зможуть швидше проводити перевірки декларацій.

Нагадаємо, якщо ви припустилися помилки під час того, як заповнювали податкову декларацію, то її можна виправити. Для цього існує алгоритм дій, який дасть змогу уникнути можливих проблем. Проте зробити це можливо у разі, якщо повна перевірка документа ще не розпочата.

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