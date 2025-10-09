У НАЗК назвали найпопулярніші сфери лобіювання
Від початку вересня розпочав діяти Закон України «Про лобіювання». Одночасно Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) прийняло у промислову експлуатацію ключовий інструмент його реалізації: «Реєстр прозорості» — відкриту публічну платформу, яка збирає, обробляє й оприлюднює дані про суб’єктів лобіювання та їхню звітність.
Станом на 30 вересня 2025 року в Реєстрі зареєструвалося 73 суб’єкти лобіювання, з яких 39 — юридичні особи (від імені яких можуть лобіювати 113 людей) та 34 — фізичні особи. Одна особа припинила статус лобіста. Отже, загалом, 147 лобістів можуть впливати на ухвалення рішень в країні.
Серед юридичних осіб, які зареєструвалися в Реєстрі, зокрема:
- товариства з обмеженою відповідальністю — 16,
- асоціації — 8;
- акціонерні товариства — 5;
- адвокатські об’єднання — 3;
- спілки об’єднань громадян — 3;
- громадські спілки — 2;
- інша організаційно-правова форма — 2.
Найпопулярніші сфери лобіювання:
- економічний розвиток, регуляторна політика та власність; правова політика; фінансова, банківська, податкова та митна політика — 54 суб’єкти лобіювання;
- правоохоронна діяльність — 53 суб’єкти;
- інновації та цифрові трансформації. Цю сферу планують лобіювати 49 суб’єктів;
- транспорт, зв’язок та інфраструктура — 47 суб’єктів;
- екологічна політика та природокористування; аграрна та земельна політика — 45 суб’єктів;
Найменша кількість суб’єктів обрали сферу «Молодь та спорт» — 26 суб’єктів лобіювання.
Хто не може бути лобістом
У НАЗК наголошують, що не всі охочі можуть набути статусу лобіста. Закон встановлює чіткі обмеження, щоб уникнути конфлікту інтересів і зловживання впливом.
Зокрема, лобістом не може бути:
- чинний публічний службовець або той, який звільнився менше року тому;
- людина з непогашеною / не знятою судимістю (крім реабілітованих), або особа, яка має адмінстягнення за корупцію або діючу заборону на лобіювання;
- громадянин або резидент росії;
- будь-який державний орган, орган місцевого самоврядування чи інша установа публічного права;
- особи, пов’язані з терористичною діяльністю або ті, хто знаходиться під санкціями (зокрема міжнародними);
- компанії, зареєстровані на території росії або пов’язані з нею або країною, яка не виконує міжнародні стандарти боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму, або компанії, які перебувають під санкціями;
- юридична особа, кінцевим бенефіціарним власником або учасником якої є особа, зазначена у попередніх пунктах, якщо такий учасник набув істотну участь у відповідній юридичній особі, в тому числі з іншими учасниками;
- субʼєкти забезпечення правотворчої діяльності;
- компанії, до яких за останні 5 років застосовували кримінально-правові заходи;
- медіа;
- політичні партії та їх регіональні осередки;
- релігійні організації;
- кандидати на виборах.
