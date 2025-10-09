У НАЗК назвали найпопулярніші сфери лобіювання Сьогодні 09:17

Від початку вересня розпочав діяти Закон України «Про лобіювання». Одночасно Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) прийняло у промислову експлуатацію ключовий інструмент його реалізації: «Реєстр прозорості» — відкриту публічну платформу, яка збирає, обробляє й оприлюднює дані про суб’єктів лобіювання та їхню звітність.

Станом на 30 вересня 2025 року в Реєстрі зареєструвалося 73 суб’єкти лобіювання, з яких 39 — юридичні особи (від імені яких можуть лобіювати 113 людей) та 34 — фізичні особи. Одна особа припинила статус лобіста. Отже, загалом, 147 лобістів можуть впливати на ухвалення рішень в країні.

Серед юридичних осіб, які зареєструвалися в Реєстрі, зокрема:

товариства з обмеженою відповідальністю — 16,

асоціації — 8;

акціонерні товариства — 5;

адвокатські об’єднання — 3;

спілки об’єднань громадян — 3;

громадські спілки — 2;

інша організаційно-правова форма — 2.

Найпопулярніші сфери лобіювання:

економічний розвиток, регуляторна політика та власність; правова політика; фінансова, банківська, податкова та митна політика — 54 суб’єкти лобіювання;

правоохоронна діяльність — 53 суб’єкти;

інновації та цифрові трансформації. Цю сферу планують лобіювати 49 суб’єктів;

транспорт, зв’язок та інфраструктура — 47 суб’єктів;

екологічна політика та природокористування; аграрна та земельна політика — 45 суб’єктів;

Найменша кількість суб’єктів обрали сферу «Молодь та спорт» — 26 суб’єктів лобіювання.

Хто не може бути лобістом

У НАЗК наголошують, що не всі охочі можуть набути статусу лобіста. Закон встановлює чіткі обмеження, щоб уникнути конфлікту інтересів і зловживання впливом.

Зокрема, лобістом не може бути:

чинний публічний службовець або той, який звільнився менше року тому;

людина з непогашеною / не знятою судимістю (крім реабілітованих), або особа, яка має адмінстягнення за корупцію або діючу заборону на лобіювання;

громадянин або резидент росії;

будь-який державний орган, орган місцевого самоврядування чи інша установа публічного права;

особи, пов’язані з терористичною діяльністю або ті, хто знаходиться під санкціями (зокрема міжнародними);

компанії, зареєстровані на території росії або пов’язані з нею або країною, яка не виконує міжнародні стандарти боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму, або компанії, які перебувають під санкціями;

юридична особа, кінцевим бенефіціарним власником або учасником якої є особа, зазначена у попередніх пунктах, якщо такий учасник набув істотну участь у відповідній юридичній особі, в тому числі з іншими учасниками;

субʼєкти забезпечення правотворчої діяльності;

компанії, до яких за останні 5 років застосовували кримінально-правові заходи;

медіа;

політичні партії та їх регіональні осередки;

релігійні організації;

кандидати на виборах.

