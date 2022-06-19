У найближчі роки смартфони можуть подорожчати настільки, що стануть предметами розкоші — Finance.ua

У найближчі роки смартфони можуть подорожчати настільки, що стануть предметами розкоші

На жаль, у аналітиків є не вельми втішні новини. Вони стосуються ринку смартфонів, а точніше того, наскільки сильно зростуть у ціні ґаджети.

Як повідомляє PhoneArena з посиланням на джерело, смартфони обходитимуться у ще соліднішу суму. Станеться це після 2032 року, якщо ціни на ґаджети продовжать рости з такою швидкістю, як зараз.

Порівняння цін за останні 10 років

Якщо у 2012 році флагманський смартфон iPhone 5 коштував 200 доларів, то зараз iPhone 13 Pro Max обходиться у 1100 доларів. А це означає, що за 10 років його вартість зросла на 452%. Якщо відповідна тенденція зберігатиметься, то яблучний ґаджет до 2032 року може коштувати 6069 доларів.

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Неабияк подорожчали за останні 10 років смартфони компаній Motorola та Huawei. Вартість цих ґаджетів до 2032 року може сягнути 3,3 тисячі доларів. Якщо говорити про відсоткове співвідношення — це приріст на 233% та 221% відповідно.

Також зросли у вартості ґаджети компанії Samsung. Їхні преміальні смартфони подорожчали за останні 10 років на 184%. Що стосується Nokia, то йдеться про 55%, а в OnePlus і Sony — 142 та 105% відповідно.

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