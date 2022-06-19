У найближчі роки смартфони можуть подорожчати настільки, що стануть предметами розкоші — Finance.ua

На жаль, у аналітиків є не вельми втішні новини. Вони стосуються ринку смартфонів, а точніше того, наскільки сильно зростуть у ціні ґаджети.
Як повідомляє PhoneArena з посиланням на джерело, смартфони обходитимуться у ще соліднішу суму. Станеться це після 2032 року, якщо ціни на ґаджети продовжать рости з такою швидкістю, як зараз.
Порівняння цін за останні 10 років
Якщо у 2012 році флагманський смартфон iPhone 5 коштував 200 доларів, то зараз iPhone 13 Pro Max обходиться у 1100 доларів. А це означає, що за 10 років його вартість зросла на 452%. Якщо відповідна тенденція зберігатиметься, то яблучний ґаджет до 2032 року може коштувати 6069 доларів.
Неабияк подорожчали за останні 10 років смартфони компаній Motorola та Huawei. Вартість цих ґаджетів до 2032 року може сягнути 3,3 тисячі доларів. Якщо говорити про відсоткове співвідношення — це приріст на 233% та 221% відповідно.
Також зросли у вартості ґаджети компанії Samsung. Їхні преміальні смартфони подорожчали за останні 10 років на 184%. Що стосується Nokia, то йдеться про 55%, а в OnePlus і Sony — 142 та 105% відповідно.
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