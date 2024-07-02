У найближчі 10−15 років не запрацює. У Раді розповіли, коли можуть запровадити накопичувальну пенсію — Finance.ua
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У найближчі 10−15 років не запрацює. У Раді розповіли, коли можуть запровадити накопичувальну пенсію

Особисті фінанси
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У найближчі 10−15 років не запрацює. У Раді розповіли, коли можуть запровадити накопичувальну пенсію
У найближчі 10−15 років не запрацює. У Раді розповіли, коли можуть запровадити накопичувальну пенсію, unsplash.com
В Україні накопичувальна пенсійна система поки не готова до запровадження, оскільки потрібно забезпечити чітке законодавство та розвиток фондового ринку.
Про це заявив народний депутат України, перший заступник голови комітету ВРУ з питань соціальної політики Михайло Цимбалюк у ефірі Київ24.
«Україна зараз не готова до запровадження накопичувальної пенсійної системи. Накопичувальна система, яку запропонували у Верховній Раді, говорила про те, що 1,5% буде виплачувати держава та 1−2% мав виплачувати роботодавець», — каже Цимбалюк.

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За його словами, таким чином, не раніше ніж 20 років людина матиме реальні кошти, крім солідарної системи, але є певні умови.
«Для того, щоб накопичувальна система працювала, потрібен реальний фондовий ринок, щоб ті кошти, які будуть зберігатись на приватних рахунках людей, розміщувались шляхом викупу акцій, розміщення в інших фондових ринках і отримували прибуток. Якщо ухвалювати такий закон, то потрібно знати „чіткі правила гри“ і пам’ятати, що найближчі 10−15 років воно не запрацює», — наголосив він.

Довідка Finance.ua:

  • раніше перша заступниця міністра соціальної політики України Дарина Марчак заявляла, що вводити обов’язкові накопичення доцільно лише після завершення воєнного стану та стабілізації економіки;
  • по-перше, за словами Марчак, необхідно ухвалити законодавство, яке розпочне підготовку інфраструктури для впровадження накопичень;
  • оптимально, щоб солідарна пенсійна система забезпечувала принаймні 40% заміщення зарплати. Накопичувальні пенсії доповнюють солідарні ще на 15 — 20% заміщення зарплати. Це б дало змогу забезпечити загальний розмір пенсії, який отримуватиме людина, на рівні 60% її попереднього заробітку, що відповідатиме середньоєвропейському рівню

Як відбувається розрахунок пенсій у країнах Європи (аналогія з Україною) 🔍

За матеріалами:
УНН
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