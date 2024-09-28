У наступному році вийде сімейний мінівен Evo Spazio (фото) — Finance.ua

У наступному році вийде сімейний мінівен Evo Spazio (фото) Сьогодні 06:08 — Технології&Авто

У наступному році вийде сімейний мінівен Evo Spazio (фото)

На автошоу в Турині дебютував новий Evo Spazio. Сімейний мінівен вийде на європейський ринок у першій половині 2025 року та коштуватиме від 31 тис. євро.

Про це повідомляє сайт Motor.es.

Мінівен Evo Spazio не є новою розробкою — це європейська версія Dongfeng Forthing Yacht. Річ у тім, що під брендом Evo в Італії збирають автомобілі кількох різних китайських марок.

Новий Evo Spazio — великий сімейний мінівен довжиною 4,85 м і з колісною базою 2,9 м. Авто вирізняється оригінальним дизайном із широкою решіткою радіатора, вигнутими Г-подібними фарами та ліхтарями складної форми.

Салон Evo Spazio розрахований на сім місць. На передній панелі встановлений двосекційний дисплей. Комплектація включає панорамний дах, клімат-контроль, електропривід сидінь першого та другого ряду, підігрів і вентиляцію передніх крісел.

Мінівен Evo Spazio вийде на ринок із 1,5-літровим бензиновим турбомотором потужністю 177 к. с. та 7-ступінчастою роботизованою КПП із двома зчепленнями. Примітно, що за доплату доступне заводське ГБО.

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