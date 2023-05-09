У наступному оновленні камери Samsung знову запровадить 2-кратний портретний режим — Finance.ua

У наступному оновленні камери Samsung знову запровадить 2-кратний портретний режим 09.05.2023, 00:12 — Фондовий ринок

У наступному оновленні камери Samsung знову запровадить 2-кратний портретний режим

Згідно з останніми звітами відомого технічного експерта Ice Universe, Samsung збирається відновити функцію 2-кратного портретного режиму у своїй камері серії S23 через майбутнє оновлення мікропрограми. Samsung спочатку видалив цю функцію кілька місяців тому, але, як повідомляється, компанія реагує на відгуки користувачів і повертає її.

Окрім портретного режиму, майбутнє оновлення програмного забезпечення розв’язувати проблеми, пов’язані з продуктивністю HDR Galaxy S23 Ultra. Кілька користувачів повідомили про проблеми з камерою в певних умовах освітлення.

Ефект ореолу навколо об’єктів спостерігається в умовах слабкого освітлення або в приміщенні під час використання функції HDR, особливо коли основне джерело світла присутнє в кадрі. Ця проблема виникає через поєднання вхідних кадрів із негативним значенням експозиції (EV), що містять ідентичні шаблони контурів, і застосування локального тонального відображення (LTM) після виведення HDR. Samsung офіційно визнала та пообіцяла виправити це в наступному оновленні.

Останнє оновлення системи безпеки від травня 2023 року для серії Galaxy S23 не містить виправлень HDR, тому цілком імовірно, що наступне або друге оновлення від травня 2023 року принесе ці зміни. Окрім проблеми HDR, команда камери Samsung також відкрита для пропозицій щодо нових функцій.

У квітні компанія Samsung випустила системне оновлення для серії S23, у якому було покращено камеру та виправлено помилки. Серед них оптимізація програми Галерея, механізм автофокусування, режим Super Steady On і Camera Assistant.

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