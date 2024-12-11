У Нацбанку назвали три галузі, завдяки яким відбувається зростання економіки України — Finance.ua

У Нацбанку назвали три галузі, завдяки яким відбувається зростання економіки України Вчора 17:06 — Казна та Політика

У Нацбанку назвали три галузі, завдяки яким відбувається зростання економіки України

Статистика демонструє, що шок в економіці, пов’язаний з початком повномасштабного вторгнення у 2022 році, був подоланий і в низці важливих аспектів у 2023 та 2024 роках відзначається навіть позитивна динаміка. В Україні є три галузі, завдяки чому відбувається це зростання.

Про це розповів доктор економічних наук, член ради НБУ Василь Фурман у коментарі 24 Каналу.

За його словами, ідеться про роботу морського коридору, реалізації державних програм та переробну галузь. Сільське господарство поки не сприяє зростанню економіки, але в наступному році все може змінитись.

За словами доктора економічних наук, за останніми даними Мінекономіки, протягом останніх 10 місяців ВВП зросло на 4,2%.

Драйверами економіки стали саме три галузі:

транспортна;

переробна;

будівельна.

Транспортна галузь розвивається завдяки ефективній роботі морського коридору, це величезний плюс для нашої держави. Ще до повномасштабного вторгнення український експорт та імпорт десь на 70% залежав від моря.

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«Тому в перші дні війни ворог намагався блокувати нам море. Був зерновий коридор, який не на повну потужність працював, а потім завдяки нашим ЗСУ вдалося зробити морський коридор, який забезпечує економічне зростання нашої держави», — зазначив Фурман.

Переробна галузь розвивається завдяки українському оборонно-промислового комплексу. Він, на думку доктора економічних наук, і після війни буде одним із драйверів економічного зростання нашої держави.

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Будівельна ж галузь розвивається завдяки реалізації різних державних програм, таких як єВідновлення, єОселя та підвищеного попиту на будівельні роботи.

Щодо сільського господарства, цього року була досить мала врожайність, тому в цій галузі відбувся не значний спад.

«Однак, за прогнозом на наступний рік, врожаїв буде більше. Це говорить про те, що там буде також зростання», — додав Фурман.

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