У Нацбанку назвали три галузі, завдяки яким відбувається зростання економіки України — Finance.ua
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У Нацбанку назвали три галузі, завдяки яким відбувається зростання економіки України

Казна та Політика
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У Нацбанку назвали три галузі, завдяки яким відбувається зростання економіки України
У Нацбанку назвали три галузі, завдяки яким відбувається зростання економіки України
Статистика демонструє, що шок в економіці, пов’язаний з початком повномасштабного вторгнення у 2022 році, був подоланий і в низці важливих аспектів у 2023 та 2024 роках відзначається навіть позитивна динаміка. В Україні є три галузі, завдяки чому відбувається це зростання.
Про це розповів доктор економічних наук, член ради НБУ Василь Фурман у коментарі 24 Каналу.
За його словами, ідеться про роботу морського коридору, реалізації державних програм та переробну галузь. Сільське господарство поки не сприяє зростанню економіки, але в наступному році все може змінитись.
За словами доктора економічних наук, за останніми даними Мінекономіки, протягом останніх 10 місяців ВВП зросло на 4,2%.
Драйверами економіки стали саме три галузі:
  • транспортна;
  • переробна;
  • будівельна.
Транспортна галузь розвивається завдяки ефективній роботі морського коридору, це величезний плюс для нашої держави. Ще до повномасштабного вторгнення український експорт та імпорт десь на 70% залежав від моря.
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«Тому в перші дні війни ворог намагався блокувати нам море. Був зерновий коридор, який не на повну потужність працював, а потім завдяки нашим ЗСУ вдалося зробити морський коридор, який забезпечує економічне зростання нашої держави», — зазначив Фурман.
Переробна галузь розвивається завдяки українському оборонно-промислового комплексу. Він, на думку доктора економічних наук, і після війни буде одним із драйверів економічного зростання нашої держави.
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Будівельна ж галузь розвивається завдяки реалізації різних державних програм, таких як єВідновлення, єОселя та підвищеного попиту на будівельні роботи.
Щодо сільського господарства, цього року була досить мала врожайність, тому в цій галузі відбувся не значний спад.
«Однак, за прогнозом на наступний рік, врожаїв буде більше. Це говорить про те, що там буде також зростання», — додав Фурман.
За матеріалами:
Телеканал 24
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