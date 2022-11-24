У Нью-Йорку запровадили дворічний мораторій на майнінг — Finance.ua
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У Нью-Йорку запровадили дворічний мораторій на майнінг

Фінтех і Картки
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22 листопада губернатор штату Нью-Йорк Кеті Хокул підписала законопроект про мораторій на видобуток криптовалют з використанням електроенергії, що генерується з вуглецевих джерел.
«Я подбаю про те, щоб Нью-Йорк продовжував залишатися центром фінансових інновацій, а також зроблю важливі кроки для реалізації пріоритетної уваги захисту нашого довкілля», — наголосила Хокул.
Скріншот її рішення опублікувала член Асамблеї Нью-Йорка Ганна Келлес, яка ініціювала законопроєкт. Вона назвала цей крок «величезною перемогою для планети».
Документ передбачає заморожування поточних рівнів вуглецевих викидів від майнінгу. Підприємства, що працюють за такою схемою, не зможуть розширити операції. Протягом дворічного періоду влада планує вивчити потенційний вплив майнінгу на алгоритмі Proof-of-Work (PoW) на екологію.
За матеріалами:
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