У Нью-Йорку з’явились розумні «дерева» для зарядки електромобілів — Finance.ua
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У Нью-Йорку з’явились розумні «дерева» для зарядки електромобілів

Технології&Авто
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У Нью-Йорку з’явились розумні «дерева» для зарядки електромобілів
У Нью-Йорку з’явились розумні «дерева» для зарядки електромобілів
У одному з найбільших мегаполісів світу — Нью-Йорку — встановили дослідні розумні зарядні пристрої у вигляді «дерев», які обіцяють заряджати авто з такою швидкістю, щоб машини отримували енергію на 300−350 км лише за 5 хвилин.
Нове рішення для міської зарядки електромобілів отримало назву DEAP Tree. Нью-йоркська компанія Gravity каже, що її зарядки забезпечують швидкість до 500 кВт.
Gravity використовує кілька конструктивних особливостей, щоб ці зарядні пристрої працювали належним чином. По-перше, вони використовують переваги того, що вони називають розподіленими точками доступу до енергії.
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Далі енергія подається через «дерево», яке має шарнір приблизно на дві третини висоти стовпа. Під час використання верхня «рука» складається вниз і подає зарядний шнур для користувача. Після завершення зарядки «рукав» повертається у вертикальне положення.
«Зарядні дерева» від Gravity пропонують вищі швидкості, ніж переважна більшість громадських зарядних пристроїв. Крім того, вони компактні та можуть працювати на вулицях із платним паркуванням. Вони також двонаправлені, тож, теоретично, вони можуть допомогти підтримувати міську електромережу.
За матеріалами:
Autogeek
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