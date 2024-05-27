Google створив найшвидший зарядний пристрій для електрокарів (фото) — Finance.ua
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Google створив найшвидший зарядний пристрій для електрокарів (фото)

Технології&Авто
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Google створив найшвидший зарядний пристрій для електрокарів (фото)
Google створив найшвидший зарядний пристрій для електрокарів (фото)
Американський стартап Gravity, який належить Google, презентував новий швидкісний зарядний пристрій для електромобілів Deap Tree. Невдовзі такі зарядні станції планують встановлювати на вулицях Нью-Йорка. Про це повідомляє сайт Inside EVs.
Gravity Deap Tree — потужна зарядна станція третього рівня. Вона підтримує постійний струм напругою до 1000 вольт, тобто зроблена на перспективу, адже у найсучасніших електрокарів силові установки тільки на 800 вольт.
Google створив найшвидший зарядний пристрій для електрокарів (фото)
Зарядний пристрій Gravity Deap Tree має два режими роботи. За потужності 200 кВт поповнити запас ходу електрокара на 320 км можна всього за 13 хвилин, а при 500 кВт — за рекордні 5 хвилин.
Ще однією перевагою Deap Tree є його практичність. Зарядну станцію недарма назвали Tree («дерево») — вона дійсно займає стільки ж місця, як і дерево чи стовп.
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Зарядні пристрої Gravity планують встановлювати на тротуарах. Вони мають регульовану стрілу та достатньо довгий кабель, аби дотягнутися до зарядного роз'єму з будь-якого боку авто. Після завершення зарядки стріла піднімається і кабель автоматично від'єднується від електрокара.
Tesla чи Renault, дизель чи електрокар — не так важливо. Головне під час поїздок на авто — ваша безпека, тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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За матеріалами:
Фокус
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