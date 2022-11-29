У Нью-Йорку розробляють футуристичні роботизовані паркувальні системи за $300 000 — Finance.ua
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У Нью-Йорку розробляють футуристичні роботизовані паркувальні системи за $300 000

Технології&Авто
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У Нью-Йорку розробляють футуристичні роботизовані паркувальні системи за $300 000
У Нью-Йорку розробляють футуристичні роботизовані паркувальні системи за $300 000
Керування автомобілем у такому великому місті як Нью-Йорк, може бути справжньою мукою, але це ніщо в порівнянні зі спробою його припаркувати. Під будинками є паркінги, але вони тісні, тож водії не люблять ними користуватися.
Деякі забудовники винайшли високотехнологічне рішення, втиснувши фактично торговий автомат для автомобілів у деякі з найрозкішніших багатоквартирних будинків міста.
Втім, це задоволення не з дешевих. Згідно зі звітом CNBC, місця в робо-парковках коштують від 300 до 595 тисяч доларів, а самі квартири сягають кількох мільйонів доларів.
«Як би божевільно це не звучало, 300 000 доларів за місце для паркування в житлових приміщеннях вважається розумною ціною в Нью-Йорку», — сказала CNBC Сенада Адзем, брокер з нерухомості Douglas Elliman.
Це працює так: ви під’їжджаєте на машині до в’їзду в гараж, використовуючи радіочастотну ідентифікаційну мітку, щоб розблокувати доступ. Натискання кнопки надсилає порожній піддон з рівня нижче, на який водій встановлює свій автомобіль. Камери сканують автомобіль, щоб перевірити, чи закриті двері та багажник, а потім відправляють його на зберігання в систему стелажів. Коли мешканець хоче забрати свій автомобіль, він просто повторно змахує міткою передавача. Робот доставляє машину, розвернуту на 180 градусів, тобто власнику не потрібно їхати заднім ходом — трохи більше, ніж за дві хвилини.
Відсутність необхідності рухатись заднім ходом дуже подобається жителям, особливо тому, що люди з такими грошима, швидше за все, будуть їздити на великих позашляховиках, а не на Chevy Sparks. І забудовникам подобаються ці системи, тому що без необхідності встановлювати пандуси та двосторонні смуги руху вони можуть вмістити більше автомобілів на одиницю площі.
Одна з будівель, обладнаних системами роботизованого паркування, розташована за адресою 121 East 22nd Street, де компанія Toll Brothers будує кондомініум на 140 квартир.
За матеріалами:
Телеканал 24
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