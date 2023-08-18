У минулому другий за величиною забудовник Китаю оголосив про банкрутство — Finance.ua

У минулому другий за величиною забудовник Китаю оголосив про банкрутство Сьогодні 15:45

У минулому другий за величиною забудовник Китаю оголосив про банкрутство

Китайська Evergrande Group, раніше другий за величиною забудовник у країні, оголосила про банкрутство у Нью-Йорку. Фірма з найбільшим боргом у світі оголосила дефолт у 2021 році, що спровокувало масштабну кризу в економіці Китаю, наслідки якої відчуваються досі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN

Evergrande подала заяву про захист від банкрутства відповідно до глави 15, яка дозволяє американському суду у справах про банкрутство втручатися, коли справа про неспроможність стосується іншої країни.

Сектор нерухомості Китаю довгий час вважався життєво важливим двигуном зростання другої за величиною економіки світу, і на нього припадало до 30% ВВП країни. Але дефолт Evergrande у 2021 році викликав шок на ринках нерухомості Китаю, завдавши шкоди домовласникам та фінансовій системі країни загалом.

Дефолт компанії стався після того, як Пекін почав боротися з надмірними запозиченнями забудовників у спробі приборкати ціни на житло, що стрімко зростають.

Після краху Evergrande кілька інших великих забудовників у Китаї, зокрема Kasia, Fantasia та Shimao Group, оголосили дефолт за своїми боргами.

Зовсім недавно інший китайський гігант у сфері нерухомості, Country Garden, попередив, що «розгляне можливість вжиття різних заходів з управління боргом», що викликало чутки про те, що компанія може готуватися до реструктуризації свого боргу, оскільки вона щосили намагається залучити готівку.

Проблеми галузі посилюються загальним економічним спадом країни.

Evergrande — велика компанія з більш ніж 1300 проектами у сфері нерухомості у більш ніж 280 містах. Компанія також має кілька підприємств, не пов’язаних з нерухомістю, у тому числі бізнес з виробництва електромобілів, бізнес у галузі охорони здоров’я та бізнес у тематичних парках.

Evergrande щосили намагалася погасити свої кредити після офіційного дефолту за боргом наприкінці 2021 року. До кінця минулого року боргове навантаження компанії, що займається нерухомістю, досягло 2,437 трлн юанів (340 млрд доларів). Це приблизно 2% від усього валового внутрішнього продукту Китаю.

Evergrande також повідомила у звіті минулого місяця, що у 2021 та 2022 роках вона втратила 81 млрд доларів грошей акціонерів.

Раніше цього року компанія представила свій план реструктуризації боргу, який став найбільшим в історії Китаю. В даний час вона збирає підтримку кредиторів для завершення процесу.

У рамках плану Evergrande заявила, що зосередиться на поверненні до нормальної роботи протягом наступних трьох років, але для цього буде потрібне додаткове фінансування у розмірі від 36,4 до 43,7 млрд доларів. Компанія також попередила, що її підрозділ із виробництва електромобілів ризикує закритися без нового фінансування.

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