У Миколаєві відновили теплопостачання — Finance.ua

У Миколаєві відновили теплопостачання
Енергетики Миколаєва заживили до опалення всіх абонентів, які були відключені внаслідок влучання ворожого безпілотника у теплову електростанцію у ніч проти неділі.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім в етері загальнонаціонального телемарафону, передає «Інтерфакс-Україна».
«Станом на 8:00 енергетики заживили всіх абонентів. Зараз тепла у мережі трохи менше, ніж має бути нормативно. Але це пов’язано з поступовим набором температури в мережі.
Тобто за добу, думаю, ми вийдемо на нормативні показники, якщо не буде ніяких форс-мажорних ситуацій", — сказав він в етері загальнонаціонального телемарафону у понеділок.
За його словами, підключення абонентів, що залишилися без теплопостачання, відбулося протягом ночі. Мова йде про близько 100 тисяч людей, що опинилися без тепла.
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