У Миколаївській та Херсонській областях заборонили ловити і продавати рибу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Миколаївській та Херсонській областях заборонили ловити і продавати рибу

33
Жителям затоплених районів Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей заборонили ловити, продавати і їсти рибу. Є загроза захворювання на ботулізм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Снігурівської МВА Івана Кухту та Міністерство охорони здоров’я в Telegram.
У Миколаївській області провели районну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через наслідки підриву дамби Каховської ГЕС.
За словами Кухти, у Снігурівській громаді спостерігається мор риби. Тому на території Снігурівської та Горохівської громад заборонили ловити та продавати рибу. Жителям рекомендують утриматися від споживання риби.
«Не наражайтеся на небезпеку. Адже деякі несвідомі мешканці вже почали реалізацію мертвої риби», — повідомив голова МВА.

Рекомендації МОЗ

Міністерство охорони здоров’я також зазначає, що у наступні 3−5 днів у затоплених районах на півдні України через стрімке падіння рівня води спостерігатиметься мор риби. Збирати таку рибу та вживати її категорично заборонено.
«Є ризик захворювання на ботулізм. В областях формуються запаси антибіотиків та сорбентів для лікування гострих кишкових інфекцій», — кажуть у МОЗ.
Фахівці зазначають, що серед симптомів ботулізму — болі в животі, блювання, діарея, підвищена температура тіла.
Крім того, МОЗ радить не пити та не використовувати воду з річок і криниць. Воду потрібно кип’ятити, навіть для миття фруктів та овочів. Також Жителям постраждалих територій рекомендують:
  • не споживати продукти, які були підтоплені (навіть консервацію);
  • пити лише бутильовану воду;
  • термічно обробляти всі продукти: варити, смажити чи пекти;
  • ретельно мити руки з милом;
  • не одягати речі, який був забруднений під час підтоплення.

Підрив Каховської ГЕС

Російська війська в ніч на 6 червня підірвали дамбу Каховської ГЕС, внаслідок чого вода почала затоплювати населені пункти на правому та лівому березі Херсонської області. Також постраждали деякі райони у Запорізькі та Миколаївській областях.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.