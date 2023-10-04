У МВС розповіли про покарання чоловіків, які незаконно виїхали за кордон під час війни — Finance.ua

У МВС розповіли про покарання чоловіків, які незаконно виїхали за кордон під час війни Сьогодні 11:39

У МВС розповіли про покарання чоловіків, які незаконно виїхали за кордон під час війни

У питанні покарання для тих військовозобов'язаних, хто виїхав незаконно з України під час війни, треба керуватися правилом «золотої середини». Про це в інтерв'ю Українській правді заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

«Тут треба знайти золоту середину. Не закидати, що ми нікого не пустимо, або всіх пустимо, або той сяде в тюрму, той не сяде. Держава має виробити загальний підхід до цієї проблеми. Тому що ця проблема надалі буде соціальною — несприйняття однією верствою населення ту верству населення, яка просто втікла від війни», — зазначив він.

Глава МВС не виключив, що у якості покарання можливо, буде адміністративний штраф після повернення до України.

«Звичайно, якщо вони проїхали за підробленими документами — це вже кримінальна відповідальність», — підкреслив Клименко.

На думку міністра, в цьому питанні є як юридична сторона, так і моральна.

«Моральна сторона — це відчуття справедливості тих хлопців, які сидять в окопах, які забезпечують життєдіяльність країни, й тих, хто вже 19 місяців перебуває за кордоном, ну хто менше, хто пізніше виїхав. Ми зараз дискутуємо по юридичним нормам, які мають цю справедливість, і юридично і морально звести до одного», — додав він.

Клименко наголосив, що «ті, хто виїхав легально, це зовсім інша історія», а інші порушили закон, тому що, як правило, виїхали нелегально.

«Нелегально виїхав через систему Шлях, нелегально виїхав через документи ВЛК та МСЕК, нелегально виїхав у відрядження, або на навчання. Тому, звичайно що тут держава зараз шукає золоту середину, щоб цих людей можна було повернути в Україну», — констатував глава МВС.

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