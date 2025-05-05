У москві «лягли» всі мобільні оператори в день репетиції параду — Finance.ua

У москві «лягли» всі мобільні оператори в день репетиції параду
Жителі російської столиці москви у понеділок, 5 травня, поскаржились на масштабні проблеми з мобільним зв’язком та інтернетом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Проблеми зі зв’язком спостерігались у всіх мобільних операторів. Очевидці скаржаться на збої в роботі мобільного зв’язку та інтернету операторів Т2, МТС і «Білайн», найбільше скарг із Москви.
Також росіяни скаржаться на проблеми у Telegram: месенджер погано працює на телефонах: не приходять сповіщення.
За словами жителів Москви, проблеми почалися саме в момент проведення репетиції. Сьогодні у росії відбувається репетиція параду, який пройде 9 травня.
Також росіяни почали отримувати повідомлення про причини збоїв.
«Можливі обмеження доступу до Інтернету у зв’язку із забезпеченням безпеки святкових заходів, що проходять», — заявила російська влада.
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