У москві «лягли» всі мобільні оператори в день репетиції параду — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У москві «лягли» всі мобільні оператори в день репетиції параду

168
Жителі російської столиці москви у понеділок, 5 травня, поскаржились на масштабні проблеми з мобільним зв’язком та інтернетом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Проблеми зі зв’язком спостерігались у всіх мобільних операторів. Очевидці скаржаться на збої в роботі мобільного зв’язку та інтернету операторів Т2, МТС і «Білайн», найбільше скарг із Москви.
Також росіяни скаржаться на проблеми у Telegram: месенджер погано працює на телефонах: не приходять сповіщення.
За словами жителів Москви, проблеми почалися саме в момент проведення репетиції. Сьогодні у росії відбувається репетиція параду, який пройде 9 травня.
Також росіяни почали отримувати повідомлення про причини збоїв.
«Можливі обмеження доступу до Інтернету у зв’язку із забезпеченням безпеки святкових заходів, що проходять», — заявила російська влада.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems