У Молдові попередили про загрозу спалаху холери після підриву Каховської ГЕС — Finance.ua

У Молдові попередили про загрозу спалаху холери після підриву Каховської ГЕС Сьогодні 20:21

Жителів Молдови попередили про загрозу холери після підриву російськими Каховської ГЕС. Наразі випадків хвороби не зафіксовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

Національне агентство громадського здоров’я Молдови (ANSP) заявило, що після прориву дамби Каховського водосховища та затоплення величезної території у воду потрапило багато небезпечних речовин.

Це, як стверджує ANSP, підвищує ризик спалаху захворювань, які можуть передаватися через воду. Мова йде про кишкові інфекції, гепатит, ботулізм, холеру і навіть сибірку, а також ті, які можуть переносити гризуни — лептоспіроз і туляремію.

При цьому агентство наголошує, що уважно стежить за епідеміологічною ситуацією у Молдові та Україні. Наразі фахівці не зафіксували жодного випадку захворювань.

«Водночас через інтенсивну міграцію населення зберігається ризик завезення до Молдови холери та інших захворювань», — йдеться у повідомленні.

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