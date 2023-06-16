У Молдові попередили про загрозу спалаху холери після підриву Каховської ГЕС — Finance.ua
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У Молдові попередили про загрозу спалаху холери після підриву Каховської ГЕС

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Жителів Молдови попередили про загрозу холери після підриву російськими Каховської ГЕС. Наразі випадків хвороби не зафіксовано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.
Національне агентство громадського здоров’я Молдови (ANSP) заявило, що після прориву дамби Каховського водосховища та затоплення величезної території у воду потрапило багато небезпечних речовин.
Це, як стверджує ANSP, підвищує ризик спалаху захворювань, які можуть передаватися через воду. Мова йде про кишкові інфекції, гепатит, ботулізм, холеру і навіть сибірку, а також ті, які можуть переносити гризуни — лептоспіроз і туляремію.
При цьому агентство наголошує, що уважно стежить за епідеміологічною ситуацією у Молдові та Україні. Наразі фахівці не зафіксували жодного випадку захворювань.
«Водночас через інтенсивну міграцію населення зберігається ризик завезення до Молдови холери та інших захворювань», — йдеться у повідомленні.
За матеріалами:
РБК-Україна
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