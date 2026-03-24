Місце для вашої реклами

У Молдові імпортують електроенергію з України — причини

Ввечері понеділка, 23 березня, через атаку на енергетичну інфраструктуру на півдні України в Молдові відключилась лінія електропередачі Ісакча—Вулканешти, яка з’єднує енергосистеми Молдови та Румунії.
Тому Молдова змушена імпортувати електроенергію з України.
Про це повідомляє NewsMaker.
«В результаті недавніх атак на енергетичну інфраструктуру на півдні України на цей момент лінія електропередачі Ісакча—Вулканешті відключена. Бригади трьох операторів систем передачі координують на оперативному рівні необхідні технічні перевірки», — йдеться у заяві Міненергетики Молдови.
Відключення сталося близько 19:00. Відтоді Молдова імпортує електроенергію з України.
Лінія електропередачі Ісакча-Вулканешти слугує основним каналом експорту електроенергії до Румунії.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
