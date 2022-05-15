У Мінсоцполітики визначилися з травневими виплатами для ветеранів: коли будуть гроші — Finance.ua

У Мінсоцполітики визначилися з травневими виплатами для ветеранів: коли будуть гроші

Вчора 19:45 — Казна та Політика

До початку повномасштабного російського вторгнення Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроект щодо визначення розміру щорічної разової грошової допомоги ветеранам до 9 Травня. Проте, через війну його не ухвалювали.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю УНІАН заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

«Знаючи про цю проблему, ми підготували рішення, яке було ухвалено урядом, і яке забезпечує виплату щорічної разової грошової допомоги майже мільйону людей відповідно до Законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“ та „Про жертви нацистських переслідувань“ в умовах воєнного стану», — наголосила Лазебна.

Міністр також зазначила, що виплати будуть здійснюватися починаючи з червня.

«Виплата цієї допомоги в сьогоднішніх умовах відбуватиметься з дотриманням заходів безпеки щодо інформації про отримувачів, починаючи з червня, в розмірах та у спосіб, яким вона здійснювалась минулого року для кожної категорії отримувачів», — наголосила Лазебна.

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