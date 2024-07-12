У Мінсоцполітики пояснили затримку виплат українцям — Finance.ua

У Мінсоцполітики пояснили затримку виплат українцям Сьогодні 15:30 — Особисті фінанси

У Мінсоцполітики пояснили затримку виплат українцям

Під час війни пріоритетними в Україні є військові видатки. Соціальні виплати на другому місці, тому можуть бути затримки.

Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію її інтерв’ю виданню Mind.

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«Звісно, можуть бути затримки, бо першочергово Казначейство покриває військові видатки. Але після них, на другому рівні, стоять соціальні», — сказала вона.

Водночас міністр наголосила, що соціальні видатки «точно покриють, бо ці гроші передбачені бюджетом».

«Проте несистемність надходження коштів може сформувати деякі затримки. До сьогодні ми майже уникали цього — лише інколи траплялися поодинокі випадки, коли затримувалися планові платежі на декілька днів», — сказала Жолнович.

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Нагадаємо, у червні Мінреінтеграції заявили, що на гарячу лінію міністерства почастішали звернення ВПО щодо затримки виплат у першому виплатному періоді червня.

Після цього у Мінсоцполітики повідомили, що усі, хто не отримав гроші першому виплатному періоді (15 червня), отримають їх до кінця місяця. У підсумку міністерство в повному обсязі профінансувало виплати компенсації на проживання на початку липня.

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