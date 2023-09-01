У Мінсоцполітики озвучили «базовий план» щодо індексації пенсій — Finance.ua
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У Мінсоцполітики озвучили «базовий план» щодо індексації пенсій

Особисті фінанси
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У Мінсоцполітики озвучили «базовий план» щодо індексації пенсій
У Мінсоцполітики озвучили «базовий план» щодо індексації пенсій
Міністерство соціальної політики пропонує провести індексацію пенсій у 2024 році з 1 березня, як це визначено законодавчо. Але переговори з Мінфіном тривають.
Про це повідомила заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак в ефірі «Українського радіо».
За її словами, в Україні діє законодавча норма, яка визначає, що індексація пенсії має відбуватися кожного року з 1 березня. Але зараз Україна перебуває в стані повномасштабної агресії. Це означає, що є значна кількість ризиків, в тому числі і для державних фінансів, на які треба зважати.
«Наш базовий план, що з 1 березня 2024 року має відбутися індексація», — сказала вона.
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Водночас, за її словами, точно говорити про будь-які строки можна буде лише після того, як буде затверджений закон про державний бюджет.
«Зараз ще тривають переговори з Міністерством фінансів, готується проект бюджету на 2024 рік. І тому власне фінальні обіцянки чи стоки давати поки що зарано», -- додала Марчак.
Величина індексації залежатиме від рівня інфляції та середньої зарплати. «Розмір індексації та темпи зростання середньої заробітної плати є двома показниками, які визначають розмір індексації відповідно до закону. Про це можна буде говорити на початку 2024 року після надходження статистичних даних за 2023 рік», — сказала вона.

Довідка Finance.ua:

  • нагадаємо, в Україні з 1 березня 2023 року проведено індексацію пенсій та підвищено розміри мінімальних пенсій та пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів. Розміри збільшення пенсії могли бути не менше ніж 100 і не більше 1500 гривень;
  • за даними ПФУ, всього з 1 березня перераховано 10,5 млн пенсій, середній розмір підвищення — 579,10 гривень;
  • у підсумку середній розмір пенсії за півроку зріс на 688,85 гривень або на 14,9% до 5 311,44 гривень. При цьому інфляція в Україні з початку 2023 року становила 4,6%.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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