У Мінсоцполітики озвучили «базовий план» щодо індексації пенсій — Finance.ua

У Мінсоцполітики озвучили «базовий план» щодо індексації пенсій Сьогодні 15:03 — Особисті фінанси

У Мінсоцполітики озвучили «базовий план» щодо індексації пенсій

Міністерство соціальної політики пропонує провести індексацію пенсій у 2024 році з 1 березня, як це визначено законодавчо. Але переговори з Мінфіном тривають.

Про це повідомила заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак в ефірі «Українського радіо».

За її словами, в Україні діє законодавча норма, яка визначає, що індексація пенсії має відбуватися кожного року з 1 березня. Але зараз Україна перебуває в стані повномасштабної агресії. Це означає, що є значна кількість ризиків, в тому числі і для державних фінансів, на які треба зважати.

«Наш базовий план, що з 1 березня 2024 року має відбутися індексація», — сказала вона.

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Водночас, за її словами, точно говорити про будь-які строки можна буде лише після того, як буде затверджений закон про державний бюджет.

«Зараз ще тривають переговори з Міністерством фінансів, готується проект бюджету на 2024 рік. І тому власне фінальні обіцянки чи стоки давати поки що зарано», -- додала Марчак.

Величина індексації залежатиме від рівня інфляції та середньої зарплати. «Розмір індексації та темпи зростання середньої заробітної плати є двома показниками, які визначають розмір індексації відповідно до закону. Про це можна буде говорити на початку 2024 року після надходження статистичних даних за 2023 рік», — сказала вона.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, в Україні з 1 березня 2023 року проведено індексацію пенсій та підвищено розміри мінімальних пенсій та пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів. Розміри збільшення пенсії могли бути не менше ніж 100 і не більше 1500 гривень;

за даними ПФУ, всього з 1 березня перераховано 10,5 млн пенсій, середній розмір підвищення — 579,10 гривень;



у підсумку середній розмір пенсії за півроку зріс на 688,85 гривень або на 14,9% до 5 311,44 гривень. При цьому інфляція в Україні з початку 2023 року становила 4,6%.



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