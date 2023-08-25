Яку пенсію отримає українець із середньою та мінімальною зарплатами: названо цифри — Finance.ua

Яку пенсію отримає українець із середньою та мінімальною зарплатами: названо цифри Сьогодні 12:13 — Особисті фінанси

Яку пенсію отримає українець із середньою та мінімальною зарплатами: названо цифри

Українець, який сплачує внески із середньої зарплати, на пенсії зможе отримувати виплату у розмірі близько 29% звичного доходу. Наразі це 4,5 тис. грн. При цьому той українець, який офіційно отримує мінімальну зарплату, отримає пенсію у розмірі лише 2093 грн.



Про це йдеться у матеріалі Obozrevatel, при цьому для того, щоб отримувати пенсію у розмірі 10 тис. грн, офіційна зарплата має становити 33,3 тис. грн. Йдеться про офіційний доход, з якого сплачують внески.

Пенсії зможуть отримати не всі

В Україні щонайменше кожен другий 60-річний не зможе вийти на пенсію у 60 років уже через 4 роки. Щороку вимоги для виходу на пенсію зростають і з 2028 року вони досягнуть 35 років стажу. Виконати таку норму зможуть у кращому разі 50% українців.

Зараз для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати 30 років стажу, у 63 роки — від 20 до 30 років стажу, у 65 років — від 15 до 20 років стажу.

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Щороку вимоги зростають на 12 місяців. Такі норми мали підштовхувати українців до офіційного працевлаштування. Реформу ухвалили ще 2017-го. Однак через коронавірус і повномасштабну війну частина українців з об'єктивних причин втратила можливість офіційно працювати.

Наразі українці в середньому виходять на пенсію, маючи 32 роки стажу. Тобто вже за два роки значна частина пенсіонерів не виконає норми для виходу на пенсію вчасно. Критичним моментом стане 2028-й. Такі правила запровадили для того, щоб уникнути загального підвищення пенсійного віку.

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