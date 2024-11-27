У Мінрозвитку висловилися про можливість часткового відкриття повітряного простору України — Finance.ua

У Мінрозвитку висловилися про можливість часткового відкриття повітряного простору України Сьогодні 10:45 — Казна та Політика

У Мінрозвитку висловилися про можливість часткового відкриття повітряного простору України

Наразі всі державні органи опрацьовують можливість часткового відкриття повітряного простору України, але через дуже високий рівень загроз — це залишається малоймовірним в короткостроковій перспективі.

Про це заявив заступник міністра розвитку громад та територій Тимур Ткаченко в ефірі телемарафону.

Ткаченко прокоментував інформацію про можливе відновлення авіасполучення та потенційне відкриття аеропортів у Львові, Києві.

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«Дуже багато інформації шириться мережею й загалом навколо цього багато різних дискусій. Я хотів б акцентувати увагу на тому, що відновлення авіасполучення залежить саме від безпекової ситуації в країні. Наразі всі державні органи опрацьовують можливість часткового відкриття повітряного простору, але через дуже високий рівень загроз — це залишається мало ймовірним в короткостроковій перспективі», — сказав Ткаченко.

Він зазначив, що особливу увагу приділяють можливому відкриттю аеропортів в Борисполі, Львові, які найбільш ключові для пасажирських перевезень.

«Також цікавий факт, що дуже часто лунають порівняння з Ізраїлем, але варто розуміти, що ситуації суттєво відрізняються. Ізраїль роками будував потужну систему ППО, яка дозволяє оперативно реагувати на загрози. В Україні ворог використовує інший тип ракет, а система оборони ще не досягла необхідного рівня для безпечного відкриття авіапростору. Враховуючи останні типи ракет, які використовує рф, то потрібно враховувати цей факт дуже ретельно. Тому поки говорити про часткове відкриття зарано», — заявив Ткаченко.

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Нагадаємо, у кінці жовтня Україна презентувала дорожню карту щодо відкриття повітряного простору в умовах воєнного стану, презентувавши покроковий план та потреби для часткового відкриття авіапростору.

7 листопада старший партнер компанії страхового брокера Marsh McLennan Кріспін Еллісон на Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) заявляв, що є 5−6 авіаліній, які б хотіли почати літати в українському авіапросторі з січня 2025 року. Аеропорт «Бориспіль» — це початкова ідея. Але все буде залежати від захисту повітря.

УНН За матеріалами:

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