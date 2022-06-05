У Міноборони закликають ЄС створити трастовий фонд для України — Finance.ua
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У Міноборони закликають ЄС створити трастовий фонд для України

Вчора 12:10Казна та Політика
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Міністр оборони України Олексій Резніков пропонує країнам-членам Європейського Союзу створити трастовий фонд для України.
Як повідомляє Управління преси та інформації Міністерства оборони України, про це Резніков сказав у рамках участі на міжнародному безпековому форумі GLOBSEC-2022.
Зокрема, він наголосив, що наступним кроком надання допомоги Україні від ЄС могло б бути створення відповідного трастового фонду.
«Є держави, наприклад Люксембург, які готові інвестувати в безпеку — допомагати Україні. Але вони не можуть, тому що не мають озброєння, яке нам потрібне. Хорошим рішенням було б створити трастовий фонд у Європі, і це може бути наступним кроком», — зазначив Резніков.

Збитки від вторгнення росії в Україну

Як повідомляв УНІАН, за словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, повномасштабна війна, яку розв’язала російська федерація, вже завдала українській економіці збитків у розмірі 600 мільярдів доларів. Розмір збитків зростає з кожним днем війни.
У травні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповідав, що незабаром буде представлено проєкт механізму відшкодування Україні збитків, завданих російською агресією.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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