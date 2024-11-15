У Міноборони прокоментували інформацію щодо позбавлення водійських прав за ігнорування повістки — Finance.ua

У Міноборони прокоментували інформацію щодо позбавлення водійських прав за ігнорування повістки Вчора 21:25 — Особисті фінанси

У Міноборони прокоментували інформацію щодо позбавлення водійських прав за ігнорування повістки

Інформація, що поширюють деякі ЗМІ щодо автоматичного позбавлення водійських прав за ігнорування повістки — не відповідає дійсності. Згідно з законом, порушникам загрожує тимчасове обмеження права керування у разі відповідного рішенням суду.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

«На практиці, позбавити посвідчення водія через таку неявку не можуть», — сказано в повідомленні.

Зазначається, що закон насправді передбачає тимчасове обмеження права керування щодо тих громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку, лише за рішенням суду.

Для цього потрібно, щоб Територіальний центр комплектування звернувся до суду з позовною заявою, що громадянин ігнорує вимоги щодо виконання військового обов’язку. Процедура подачі позову має включати детальний опис вимог, що повинні бути виконані, та документальне підтвердження ухилення від обов’язків громадянином.

Після розгляду позовної заяви суд приймає рішення щодо тимчасового обмеження права керування транспортом винятково за умови підтвердження факту ухилення та невиконання громадянином військового обовʼязку.

Таким чином, рішення про тимчасове обмеження водійських прав приймається тільки після розгляду справи у суді та за підтвердження порушення вимог щодо виконання військового обов’язку.

Нагадаємо, для громадян, які ухиляються від мобілізації за порушення правил військового обліку штраф становить у мирний час від 3 400 до 5 100 гривень. За повторне порушення або в особливий період — від 17 000 до 25 500 гривень.

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