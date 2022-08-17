У Міноборони пояснили, які спеціаліцсти потрібні армії — Finance.ua

У Міноборони пояснили, які спеціаліцсти потрібні армії Вчора 12:22

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на сьогодні до сил оборони мобілізують не усіх підряд, а конкретних фахівців — адже наразі потреби нарощування кількості особового складу немає, пише 1bpost.com.

Глава Міноборони у коментарі Голосу Америки зазначив, що завдання мобілізації визначаються Генштабом ЗСУ — там оцінюють ту чи іншу кількість сил і засобів, яка потрібна в той чи інший момент ведення бойових дій, а також оцінюють втрати. І у результаті Генштаб «чітко знає, на якому напрямку якому виду сил чи військ заміщення потрібно зробити, або відвести бригаду на відновлення боєздатності й замість неї ввести резерв».

"Тобто не загалом стільки й стільки там потрібно, тому що досить багато вже мобілізували до лав Збройних Сил — і не тільки Збройних Сил. Зараз треба конкретні фахівці. Це можуть бути оператори БПЛА, можуть бути спеціальні айтівці, зв’язківці, артилеристи, і так далі, — — сказав Олексій Резніков.

Зараз, коли українські оборонці отримують «просунуте і складніше» озброєння натовського стандарту, «то й фахівці нам потрібні такі, які зможуть швидко опанувати ці системи», каже Резніков.

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