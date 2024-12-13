У Мінкономіки очікують цьогоріч збільшення прямих іноземних інвестицій на 20% — Finance.ua

У Мінкономіки очікують цьогоріч збільшення прямих іноземних інвестицій на 20% Сьогодні 16:30 — Фондовий ринок

У Мінкономіки очікують цьогоріч збільшення прямих іноземних інвестицій на 20%

Обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україні торік становив $4,2 млрд, цього року в уряді очікують його збільшення на 20%.

Про це розповіла перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко під час спілкування з журналістами з нагоди зустрічі з міністеркою економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свеньї Шульце, повідомляє Укрінформ.

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«За минулий рік прямі іноземні інвестиції у нас обліковувалися на рівні 4,2 млрд доларів. У цьому році ми очікуємо зростання десь на рівні 20%», — сказала Свириденко.

При цьому вона підкреслила, що все одно найбільшим інвестором в Україні залишається вітчизняний бізнес, «який реінвестує кошти у свою діяльність».

Для поліпшення інвестклімату, за словами віцепрем’єр-міністерки, Україні потрібно показувати прогрес у реформах.

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«Інвестора цікавить поліпшення регуляторного середовища в Україні. Нам на шляху до ЄС, на шляху до отримання коштів в рамках співробітництва зі Світовим банком, МВФ, Єврокомісією та в рамках Ukraine Facility загалом потрібно виконати 325 індикаторів, 200 з яких — цього року. Тому ми маємо показувати і показуємо прогрес у виконанні реформ», — додала Свириденко.

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