У Mini з’явиться електрична заміна Cooper та Countryman — Finance.ua
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У Mini з’явиться електрична заміна Cooper та Countryman

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У Mini з’явиться електрична заміна Cooper та Countryman
У Mini з’явиться електрична заміна Cooper та Countryman
Після безлічі тизерів та чуток компанія Mini нарешті представила новий повністю електричний автомобіль Aceman, який займе місце між моделями Cooper та Countryman у лінійці бренду. Aceman є абсолютно новою моделлю для бренду, але поки що не ясно, чи планує Mini привозити його до США.
Автомобіль буде запропонований у варіантах E та SE. Модель E оснащена електромотором потужністю 184 кінські сили, здатним розганяти хетчбек до 100 км/год за 7,9 секунд до максимальної швидкості в 159 км/год. Живить все це акумулятор на 42,5 кіловат-години.
Модифікація SE отримала велику потужність — 218 к.с. і акумулятор на 54,2 кВт/год. Вона розганяється до 100 км/год на 0,8 секунд швидше, ніж E, і може досягати швидкості до 170 км/год.
За даними Mini, версія E може проїхати до 310 км на одній зарядці за європейським циклом випробувань, тоді як SE може проїхати трохи далі - до 405 км. SE також підтримує швидке заряджання потужністю 95 кВт, яке може зарядити акумулятор з 10 до 80% за 30 хвилин.
Aceman відрізняється октагональними ґратами радіатора, що надає йому характерного вигляду Mini, але автомобіль вирізняється унікальними стилістичними особливостями. Серед них — світлодіодні денні ходові вогні та матричні задні ліхтарі, які можуть перемикатися між трьома режимами та графіками. Плоскі ручки дверей і поглиблене, скошене заднє скло покращують аеродинамічні характеристики, а матово-чорні пороги надають кросоверу більш брутальний вигляд.
Mini запропонує Aceman у чотирьох комплектаціях: Essential, Classic, Favored та JCW. Комплектації Classic і вище оснащені кермовим колесом триспиці замість стандартного двоспицевого в початковій комплектації.
Ціни на Aceman поки не оголошені, і, як уже згадувалося, поки не зрозуміло, чи продаватиметься автомобіль в США. Виробництво має розпочатися пізніше цього року.
За матеріалами:
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