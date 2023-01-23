У Мінфіні США розповіли про труднощі із запровадженням ліміту цін на нафтопродукти з рф — Finance.ua
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У Мінфіні США розповіли про труднощі із запровадженням ліміту цін на нафтопродукти з рф

Енергетика
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Країни «Великої сімки» та члени ЄС зможуть запровадженням стелі цін на нафтопродукти з рф домогтися тих же цілей, що й із запровадженням обмежень на російську нафту, але в процесі може виникнути низка складнощів.
Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, повідомляє Reuters.
Потенційні проблеми із запровадженням ліміту цін можуть бути пов’язані з широким діапазоном різних нафтопродуктів та цін на них, а також важливістю стабільних постачань російського дизельного палива на ринки країн Заходу.
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«Це складніше, але ми наполегливо працювали над тим, щоб зрозуміти, як досягти тієї ж мети», — заявила міністр.
Єллен підкреслила, що за будь-якого нововведення є ймовірність, що «все піде не за планом». Але, на її думку, коаліції вдалося уважно вивчити ринки. Тому союзники вважають, що їхні обмеження дозволять досягти того ж, чого вони досягли із сирою нафтою.
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Раніше стало відомо, що країни G7 та члени Євросоюзу погодили запровадження двох стель цін на нафтопродукти з рф. Передбачається, що один ліміт буде встановлений для продукції, що торгується з премією до нафти (дизельне паливо, бензин), другий — для продукції, що торгується з дисконтом щодо нафти (мазут).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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