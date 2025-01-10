У Мінфіні розповіли, скільки витратили на соцвиплати у 2024 році — Finance.ua
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У Мінфіні розповіли, скільки витратили на соцвиплати у 2024 році

Казна та Політика
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У Мінфіні розповіли, скільки витратили на соцвиплати у 2024 році
У Мінфіні розповіли, скільки витратили на соцвиплати у 2024 році, freepik
Міністерство фінансів у 2024 році спрямувало на соціальні виплати 447,9 млрд гривень.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
«Завдяки співпраці з міжнародними партнерами уряд зміг забезпечити фінансування ключових соціальних видатків у 2024 році. За соціальними виплатами та пенсіями заборгованості немає. Цього року забезпечення соціального захисту громадян також є одним з головних пріоритетів уряду», — прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.
Інфографіка: Мінфін
Інфографіка: Мінфін

Куди були спрямовані кошти:

1). 274,7 млрд грн — на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду;
2). 88,0 млрд грн — на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, зокрема на виплату:
  • майже 462 тис. отримувачам допомоги — особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
  • майже 1,1 млн сімей отримувачам допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;
3). 17,0 млрд грн — на підтримку малозабезпечених сімей, зокрема на виплату:
  • майже 190 тис. отримувачам допомоги — малозабезпеченим сім’ям;
4). 39,6 млрд грн — надання пільг і житлових субсидій громадянам, зокрема на виплату:
  • понад 3,2 млн домогосподарств отримувачів пільг і житлових субсидій;
5). 23,4 млрд грн — на соціальний захист дітей та сім’ї, зокрема на виплату:
  • майже 8 тис. отримувачам допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;
  • понад 560 тис. отримувачам допомоги при народженні дитини;
  • майже 2 тис. отримувачам допомоги при усиновленні дитини;
  • майже 46 тис. отримувачам допомоги на дітей одиноким матерям;
6). 5,2 млрд гривень — на соціальний захист осіб з інвалідністю.
За матеріалами:
Finance.ua
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