У Мінфіні розповіли, скільки витратили на соцвиплати у 2024 році — Finance.ua

У Мінфіні розповіли, скільки витратили на соцвиплати у 2024 році Сьогодні 15:15 — Казна та Політика

У Мінфіні розповіли, скільки витратили на соцвиплати у 2024 році, freepik

Міністерство фінансів у 2024 році спрямувало на соціальні виплати 447,9 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

«Завдяки співпраці з міжнародними партнерами уряд зміг забезпечити фінансування ключових соціальних видатків у 2024 році. За соціальними виплатами та пенсіями заборгованості немає. Цього року забезпечення соціального захисту громадян також є одним з головних пріоритетів уряду», — прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Інфографіка: Мінфін

Куди були спрямовані кошти:

1). 274,7 млрд грн — на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду;

2). 88,0 млрд грн — на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, зокрема на виплату:

майже 462 тис. отримувачам допомоги — особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

майже 1,1 млн сімей отримувачам допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;

3). 17,0 млрд грн — на підтримку малозабезпечених сімей, зокрема на виплату:

майже 190 тис. отримувачам допомоги — малозабезпеченим сім’ям;

4). 39,6 млрд грн — надання пільг і житлових субсидій громадянам, зокрема на виплату:

понад 3,2 млн домогосподарств отримувачів пільг і житлових субсидій;

5). 23,4 млрд грн — на соціальний захист дітей та сім’ї, зокрема на виплату:

майже 8 тис. отримувачам допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;

понад 560 тис. отримувачам допомоги при народженні дитини;

майже 2 тис. отримувачам допомоги при усиновленні дитини;

майже 46 тис. отримувачам допомоги на дітей одиноким матерям;

6). 5,2 млрд гривень — на соціальний захист осіб з інвалідністю.

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