У Мінфіні повідомили, де найбільше у світі інвестують в українські облігації — Finance.ua

У Мінфіні повідомили, де найбільше у світі інвестують в українські облігації Сьогодні 10:08 — Світ

У Мінфіні повідомили, де найбільше у світі інвестують в українські облігації, www.slovoidilo.ua

Українські облігації внутрішніх державних позик купують у 25 країнах світу.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

Зазначається, що найбільша кількість інвесторів в ОВДП перебувають у Японії, Німеччині та США.

«З початком повномасштабної війни рф проти України багато іноземних громадян висловили бажання підтримати нашу країну. З вересня 2023 року ринок ОВДП для іноземців-фізичних осіб став доступним віддалено», — йдеться у повідомленні Мінфіну.

понад 1 трлн грн через випуск ОВДП. Державні облігації є другим за розміром джерелом фінансування держбюджету за цей період. Нагадаємо, від початку великої війни до держбюджету залучили через випуск ОВДП. Державні облігації є другим за розміром джерелом фінансування держбюджету за цей період.

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