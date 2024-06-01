У Мінфіні повідомили, де найбільше у світі інвестують в українські облігації — Finance.ua
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У Мінфіні повідомили, де найбільше у світі інвестують в українські облігації

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У Мінфіні повідомили, де найбільше у світі інвестують в українські облігації
У Мінфіні повідомили, де найбільше у світі інвестують в українські облігації, www.slovoidilo.ua
Українські облігації внутрішніх державних позик купують у 25 країнах світу.
Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.
Зазначається, що найбільша кількість інвесторів в ОВДП перебувають у Японії, Німеччині та США.

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«З початком повномасштабної війни рф проти України багато іноземних громадян висловили бажання підтримати нашу країну. З вересня 2023 року ринок ОВДП для іноземців-фізичних осіб став доступним віддалено», — йдеться у повідомленні Мінфіну.
У Мінфіні повідомили, де найбільше у світі інвестують в українські облігації
Нагадаємо, від початку великої війни до держбюджету залучили понад 1 трлн грн через випуск ОВДП. Державні облігації є другим за розміром джерелом фінансування держбюджету за цей період.

Якщо у вас є ОВДП чи інші фінактиви: як це впливає на субсидії

За матеріалами:
Finance.ua
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