У Мінфіні повідомили, де найбільше у світі інвестують в українські облігації — Finance.ua

У Мінфіні повідомили, де найбільше у світі інвестують в українські облігації
Українські облігації внутрішніх державних позик купують у 25 країнах світу.
Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.
Зазначається, що найбільша кількість інвесторів в ОВДП перебувають у Японії, Німеччині та США.
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«З початком повномасштабної війни рф проти України багато іноземних громадян висловили бажання підтримати нашу країну. З вересня 2023 року ринок ОВДП для іноземців-фізичних осіб став доступним віддалено», — йдеться у повідомленні Мінфіну.
Нагадаємо, від початку великої війни до держбюджету залучили понад 1 трлн грн через випуск ОВДП. Державні облігації є другим за розміром джерелом фінансування держбюджету за цей період.
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