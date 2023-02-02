У Міненерго спростували корупцію в переговорах про підключення заводу Bayraktar – Forbes — Finance.ua

У Міненерго спростували корупцію в переговорах про підключення заводу Bayraktar – Forbes Сьогодні 15:13 — Казна та Політика

У Міненерго спростували корупцію в переговорах про підключення заводу Bayraktar – Forbes

Міністерство енергетики спростувало корупцію в переговорах про підключення майбутнього заводу з виробництва безпілотників Bayraktar до енергосистеми.

Про це повідомляє видання Forbes з посиланням на представників міністерства.

«Представники турецької компанії запевнили, що не мають претензій до України. Жодна з українських енергокомпаній не проводила таких розрахунків і не виставляла Baykar чек на $10 млн», — запевняє високопосадовець з Міненерго. Forbes вияснив, звідки взялась цифра $10 млн.

Для оцінки вартості проєкту Baykar замовив послуги підрядної інжиніринговоїх організації, назву якої не розкриває.

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Підрядник використовував технічні умови, надані «Укренерго», каже менеджер великої енергетичної компанії.

«Ця приватна компанія оцінила вартість робіт у $10 млн, а строки — у два роки», — повідомляє Forbes. За даними видання, підрядник назвав не захмарні цифри. За попередніми оцінками, вартість цих робіт, враховуючи їхній обсяг і складність, близько $8 млн, каже співрозмовник Forbes в уряді.

Нагадаємо, наявний в український військових парк відомих безпілотників Bayraktar збільшиться ще на дві одиниці БПЛА. Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства Оборони України, турецький виробник цієї техніки вирішив безкоштовно передати їх для потреб ЗСУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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