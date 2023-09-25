У Мінекономіки заявляють про покращення ситуації з прямими іноземними інвестиціями — Finance.ua

У Мінекономіки заявляють про покращення ситуації з прямими іноземними інвестиціями Сьогодні 15:46 — Казна та Політика

У Мінекономіки заявляють про покращення ситуації з прямими іноземними інвестиціями, pixabay.com

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну в січні-липні 2023 року становив 2,2 млрд дол.

Про це сказала перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко під час Регіонального економічного форуму, повідомляє пресслужба міністерства

«Україна, на жаль, завжди була недоінвестована і в цьому стані ми прийшли на початок війни. Ключовим завданням Уряду є створення конкурентоспроможної економіки і забезпечення припливу прямих інвестицій через стимулювання ділової активності. У фокусі зараз — підтримка малого і середнього бізнесу шляхом дерегуляції, державної підтримки, гармонізації законодавства з ЄС. Так, у 2023 році значно покращилася ситуація із прямими іноземними інвестиціями, чистий приплив яких у січні-липні склав $2,2 млрд», — зазначила Свириденко.

Зокрема, у проекті бюджету-2024 закладено стимули відновлення економіки: майже 30 млрд грн на програми підтримки українського бізнесу.

Як зазначила перший віцепрем'єр-міністр, для залучення в Україну інвестицій важливо посилювати механізми зниження ризиків. Мінекономіки продовжує будувати систему для доступу українських та міжнародних інвесторів до страхування різних видів воєнних ризиків при веденні бізнесу в Україні. Серед донорів — Уряди країн G7, G19 та Європейська комісія, а також Трастові фонди міжнародних фінансових організацій, Цільові фонди IFI / DFI та експертно-кредитні агентства.

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Також Свириденко акцентувала, що для сталого економічного зростання Україна має з країни, яка експортує сировину, перетворитися на експортера готової продукції.

«Ми повинні розвивати переробну промисловість — переробка має бути новою економічною філософією України, тому що саме переробна промисловість дає високий відсоток доданої вартості. Зараз частка переробної галузі у ВВП України становить 10,3%. Тоді як у наших сусідів у рази більше: Польща — 17,3%, Туреччина — 22%, Словаччина — 19,1%. При цьому, орієнтир Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) для України складає 20−25%. Прогнозована потреба в інвестиціях на період 2023−2032 років — $90 млрд», — додала Свириденко.

Крім підтримки підприємництва на внутрішньому ринку, Уряд також орієнтований на підтримку експорту — для цього нарощує спроможності Українського експортно-кредитного агентства. Додаткове фінансування дасть можливість підтримати $2 млрд експорту протягом 1−3 років.

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