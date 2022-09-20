У Мінекономіки розповіли, як залучатимуть міжнародних інвесторів — Finance.ua

У Мінекономіки розповіли, як залучатимуть міжнародних інвесторів Вчора 21:01 — Казна та Політика

У Мінекономіки розповіли, як залучатимуть міжнародних інвесторів, www.freepik.com

Найближчим часом в Україні будуть запроваджені декілька механізмів залучення інвесторів.

Про це повідомив заступник міністра економіки Олександр Грибан в ефірі Національного телемарафону.

Один з них буде втілено у співпраці з Багатостороннім агентством з гарантування інвестицій (MIGA), яке вже виділило Україні 30 млн доларів на реалізацію пілотного проекту зі страхування інвестицій.

«Нам вдалося домовитись з MIGA, що ми запустимо проект по страхуванню інвестицій на 30 млн доларів. Механізм гарантування інвестицій базується на тому ж принципі, що і випуск страхового полісу. Інвестор, що захоче здійснити інвестицію в Україну, може придбати такий страховий поліс, і в разі форс-мажору агенція, як страхова компанія, відшкодує йому витрати. Сума в 30 млн доларів обумовлена тим, що зараз MIGA має такий запас вільних коштів. Але ми на цьому не будемо зупинятись. Розраховуємо, що з 17 мільярдів доларів трастового фонду Світового банку на відновлення України в 2023 році нам вдасться залучити до 1 млрд доларів саме на страхування інвестицій», — розповів заступник міністра економіки Олександр Грибан.

Ще один фінансовий інструмент по залученню інвестицій розробили разом з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), що входить до структури Світового банку.

«В поточних умовах залучення кредитів для приватного сектору є однією з передумов підвищення інвестиційної привабливості. І тут ми теж можемо розраховувати на МФО. Мова йде про виділення коштів від корпорації IFC, яка є членом Світового Банку, на сумму 1 млрд доларів. Вони як правило не фінансують більше 30% вартості проекту. Ще 40% буде фінансувати інший міжнародний банк — можливо це буде консорціум разом з Європейським банком реконструкції і розвитку. Таким чином, загальний обсяг проектів, який може бути профінансований за цим механізмом, складатиме понад 3 млрд доларів», — пояснив Олександр Грибан.

Міністерство економіки вбачає стратегічні перспективи відновлення економіки саме у фінансуванні економічного розвитку.

«Ми прагнемо гарантувати інвестиції, запрошуємо іноземних партнерів долучатися до спільних проектів з нашими локальними підприємствами, а також стимулюємо внутрішнього інвестора. Таким чином ми створюємо додану вартість, робимо все, щоб ВВП почав зростати, а бюджет наповнювався», — зазначив заступник міністра економіки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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