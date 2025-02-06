У Мінекономіки назвали економічні плани уряду на 2025 рік — Finance.ua
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У Мінекономіки назвали економічні плани уряду на 2025 рік

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В Україні цьогоріч виділено 18 млрд грн для кредитування бізнесу, заплановано видачу 10 тис. пільгових іпотек та реалізацію великих інвестпроєктів.
Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка, міністерка економіки України Юлія Свириденко під час засідання РНБО.
За її словами, у бюджеті на 2025 рік передбачено 18 млрд грн на компенсацію відсотків за програмою «Доступні кредити 5−7-9%».
За програмою «єОселя» цього року планується видати мінімум 10 тис. іпотечних кредитів. Найбільшу частку серед позичальників за цією програмою складають військовослужбовці.
Також планується реалізувати 4 проєкти «інвестняні» зі значними інвестиціями на суму 100 млн євро.
«Ми впевнено рухаємося з виконанням бюджету цього року. В січні податкова вже перевиконала свій встановлений план», — наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Він підтвердив, що 1 березня відбудеться індексація пенсій, також забезпечено достатньо коштів для виплати субсидій у зимовий період.
За матеріалами:
Укрінформ
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