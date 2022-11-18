У Мінекономіки допускають перегляд макропрогнозу через удари росіян по енергосистемі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Мінекономіки допускають перегляд макропрогнозу через удари росіян по енергосистемі

Казна та Політика
22
Через удари росії по енергетичній інфраструктурі України, вірогідно, доведеться коригувати макропрогноз до кінця року.
Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко, яку цитує пресслужба міністерства.
«Падіння російської економіки до кінця року становитиме за прогнозами 4,5-4,6%. Падіння української — без урахування ракетних ударів жовтня та листопада — вже 30%. І, вірогідно, через удари по енергетичній інфраструктурі доведеться коригувати макропрогноз до кінця року. Тому ми стверджуємо: санкції працюють не так швидко і не так ефективно, як це має бути, їх потрібно посилювати», — розповіла Свириденко.
Окрім того, вона зазначила, що Україна має повне моральне право на репарації від рф.
«Чи можемо ми розраховувати на те, щоб заморожені російські активи йшли на відновлення української економіки? Ми маємо повне моральне право на це», — зазначила Свириденко.
Читайте також
Заступник керівника Офісу Президента України Ростислав Шурма, своєю чергою, підкреслив, що українська влада має чітке бачення, що потрібно робити надалі.
«Потрібно протискати механізм конфіскації активів, зокрема й приватних. Зараз такого механізму немає. Але є розуміння, що і як ми будемо робити. Як з точки зору міжнародних договорів — двосторонніх та багатосторонніх, — так і адаптацій національних законодавств, які передбачатимуть зняття суверенного імунітету на суверенні активи. Що є дуже важливим у міжнародних фінансових відносинах», — сказав Шурма.

Чи можливо залишити без світла Україну

За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.