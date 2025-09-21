У Мінцифри відповіли, чи дійсно був злив даних з «Дії» Сьогодні 11:43

У Мінцифри відповіли, чи дійсно був злив даних з «Дії»

За словами народного депутат Олександра Федієнка, у мережі зʼявився архів під назвою diia_users_db_2025.zip, у якому зібрані персональні дані громадян. Він зазначив, що у файлі є не лише особиста інформація про осіб, а і їхні контактні дані.

«​​По факту вона і так є в публічному доступі різних реестрів, але зараз її зібрали в один масив. В базі „приблизно“ 20 000 000 строк. Поки що файл блукає мережею, там обмежена кількість громадян, повна база продається за гроші», — зазначив Федієнко.

Спростування Мінцифри

У Міністерстві цифрової трансформації спростовують інформацію щодо «зливу» даних з «Дії». Зазначається, що інформація зібрана з попередніх «витоків» даних.

«Після перевірки наша команда встановила: ці файли — суміш старих витоків із комерційних джерел, які вручну доповнили вигаданими записами, щоб видати їх за нову базу. Це типова практика чорного ринку», — повідомив заступник міністра з кібербезпеки та хмарних сервісів Віталій Балашов.

За його словами, поширення таких підроблених файлів — скоординована спроба атаки на «Дію» та підрив довіри до державних сервісів.

У відомстві підкреслили, що «Дія» не зберігає персональних даних користувачів.

Система працює за принципом data-in-transit — інформація підтягується з державних реєстрів у момент запиту і не накопичується в застосунку чи на порталі.

Dou За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.