У Мінцифри відповіли, чи дійсно був злив даних з «Дії»

За словами народного депутат Олександра Федієнка, у мережі зʼявився архів під назвою diia_users_db_2025.zip, у якому зібрані персональні дані громадян. Він зазначив, що у файлі є не лише особиста інформація про осіб, а і їхні контактні дані.
«​​По факту вона і так є в публічному доступі різних реестрів, але зараз її зібрали в один масив. В базі „приблизно“ 20 000 000 строк. Поки що файл блукає мережею, там обмежена кількість громадян, повна база продається за гроші», — зазначив Федієнко.

Спростування Мінцифри

У Міністерстві цифрової трансформації спростовують інформацію щодо «зливу» даних з «Дії». Зазначається, що інформація зібрана з попередніх «витоків» даних.
«Після перевірки наша команда встановила: ці файли — суміш старих витоків із комерційних джерел, які вручну доповнили вигаданими записами, щоб видати їх за нову базу. Це типова практика чорного ринку», — повідомив заступник міністра з кібербезпеки та хмарних сервісів Віталій Балашов.
За його словами, поширення таких підроблених файлів — скоординована спроба атаки на «Дію» та підрив довіри до державних сервісів.
У відомстві підкреслили, що «Дія» не зберігає персональних даних користувачів.
Система працює за принципом data-in-transit — інформація підтягується з державних реєстрів у момент запиту і не накопичується в застосунку чи на порталі.
За матеріалами:
Dou
