У Мінцифрі кажуть, що розвиток блокчейн сприятиме економічному відновленню — Finance.ua
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У Мінцифрі кажуть, що розвиток блокчейн сприятиме економічному відновленню

Вчора 19:31Технології&Авто
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Заступник Міністра цифрової трансформації Олександр Борняков заявив, що розвиток блокчейн-бізнесу сприятиме економічному відновленню України.
Про це йдеться на Урядовому порталі.
Він наголосив, що підтримати Україну можна шляхом інвестицій в українські криптостартапи та розвивати криптобізнес у країні, коли завершиться війна.
«Сьогодні децентралізовані технології дають змогу не тільки здійснювати криптодонати на підтримку України, але й можуть використовуватися для документування воєнних злочинів російського вторгнення. Наявність доказів вкрай важливе для притягнення до справедливого покарання військових злочинців. Також створення в Україні дружнього до блокчейн-інновацій середовища сприятиме відбудові країни», — наголосив Олександр Борняков.

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Нагадаємо, 16 березня президент підписав закон про віртуальні активи. НБУ регулюватиме обіг такого різновиду фінансових віртуальних активів, як віртуальні активи, забезпечені валютними цінностями.
Водночас учасники цього ринку та клієнти отримають право на легальну роботу з віртуальними активами. Їхні права будуть захищені державою. Якщо буде потрібно, вони зможуть звертатися з таких питань до суду.
За матеріалами: Економічна Правда
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