У Міграційній службі повідомляють про шахраїв, які перепродують слоти в електронній черзі для оформлення документів — Finance.ua

У Міграційній службі повідомляють про шахраїв, які перепродують слоти в електронній черзі для оформлення документів Сьогодні 09:45 — Кримінал

У Міграційній службі повідомляють про шахраїв, які перепродують слоти в електронній черзі для оформлення документів

Українці за кордоном повідомляють у мережі про ймовірні випадки шахрайства з нібито «продажем» вільних слотів в електронній черзі під час оформлення документів за кордоном.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook очільниця Державної міграційної служби України (ДМСУ) Наталія Науменко. Вона зазначила, що подекуди шахраї видавали себе за міграційників.

Як працює схема

Вільні місця в електронних чергах заздалегідь бронюють так звані посередники, після чого пропонують «перепродати» їх з «націнкою» людям, що потребують оформлення документів.

В окремих випадках «перекупи» видають себе за працівників Державної міграційної служби України.

Що робити в такій ситуації

Якщо ви стали свідками ситуації, коли інспектор ДП «Документ» або працівник ДМС України пропонує надати «посередницькі» послуги для того, аби пришвидшити оформлення документів, чи «перепродає» слоти в е-черзі, телефонуйте на гарячу лінію ДМС та повідомляйте про подібні випадки.

Інфографіка: Наталія Науменко

«Така діяльність суперечить закону, і Державна міграційна служба реагує на дані інциденти, звільняючи недоброчесних співробітників та ініціюючи відповідне кримінальне провадження», — наголосила Науменко.

Вона додала, що проблема «обмеженості» талонів запису до електронних черг у ДП «Документ» за кордоном дійсно має місце. Це пов’язано з тим, що кількість слотів електронної черги залежить від виробничих можливостей кожного окремого центру. Їх кількість залежить від того, скільки людей можуть бути прийнятими для оформлення документів у підрозділах ДП «Документ», з огляду на час роботи та кількість робочих місць відповідного підрозділу.

Запис до електронної черги є безкоштовним та здійснюється на офіційному веб-сайті ДП Документ

Довідка Finance.ua:

станом на сьогодні в зарубіжних країнах функціонують уже 13 центрів «Паспортний сервіс»;

дані сервіси доступні в Німеччині (Мюнхен, Берлін, Кельн), Польщі (Варшава, Краків, Вроцлав, Ґданськ), Іспанії (Мадрид, Валенсія), Чехії (Прага), Словаччині (Братислава), Італії (Мілан) та Туреччині (Стамбул).

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