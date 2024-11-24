У Microsoft Teams зʼявиться функція з підтримкою голосового перекладу — Finance.ua

У Microsoft Teams зʼявиться функція з підтримкою голосового перекладу Сьогодні 04:04 — Технології&Авто

У Microsoft Teams зʼявиться функція з підтримкою голосового перекладу

У Microsoft Teams зʼявиться нова функція перекладача, яка дозволить кожному учаснику говорити або слухати мовою, яку він обере.

Про це йдеться у пресрелізі Microsoft.

Як це працюватиме

Перекладач у Teams використовуватиме голосовий переклад у реальному часі за допомогою штучного інтелекту, щоб імітувати голос користувача під час онлайн-дзвінків.

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На початку 2025 року корпорація випустить попередню версію перекладача, яка включатиме до дев’яти мов і можливість функції імітації голосу іншою мовою.

Згодом Teams підтримуватиме багатомовні онлайн-зустрічі і перекладатиме до 31 мови.

Також Microsoft з нового року тестуватиме функцію Teams, що розумітиме й повторюватиме будь-який візуальний контент, яким ділилися на екрані з PowerPoint або з браузера під час дзвінків. Це стане в нагоді для стенограм дзвінків.

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Крім того, штучний інтелект Copilot від Microsoft зможе швидко підсумувати будь-які файли, до яких надавали спільний доступ у чаті Teams. Тобто користувачі матимуть можливість не відкривати весь файл.

Тим часом новий інструмент Facilitator робитиме нотатки в режимі реального часу під час зустрічей і чатів Teams.

theБабель За матеріалами:

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