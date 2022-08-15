У мережі з'явилися перші зображення iPad 10 — Finance.ua

У мережі з'явилися перші зображення iPad 10 Вчора 22:18 — Технології&Авто

У мережі з'явилися перші зображення iPad 10, Джерело: AppleInsider

У мережі опублікували CAD-рендери майбутнього iPad 10-го покоління, створені на основі раніше витеклих креслень Apple. Очікується, що планшет покажуть на другій осінній презентації компанії в кінці жовтня.

На рендерах, опублікованих AppleInsider , видно, що моделі 10-го покоління отримають серйозний редизайн: бічні грані стануть плоскими, а на верхній і нижній грані з’являться прорізи для стереодинаміків.

Втім, незважаючи на перехід до більш сучасного дизайну, фізична клавіша «Додому» зі сканером відбитків пальців Touch ID нікуди не поділася.

Джерело: AppleInsider

Джерело зазначає, що використання плоских бічних сторін може вказувати на сумісність з Apple Pencil 2 — по всій видимості, Розробник попрощається з оригінальним стилусом після припинення продажів 10,2-дюймового iPad.

На рендерах також видно, що магніти на задній частині корпусу дозволять прикріпити чохол-клавіатуру.

Джерело: AppleInsider

Раніше повідомлялося, що планшет отримає 10,5-дюймовий екран, процесор Apple A14, а також модулі бездротового зв’язку 5G, Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.0.

Нагадаємо, цієї осені у Apple заплановано дві великі презентації. Перша пройде у вересні, імовірно, 6 числа. Друга — в кінці жовтня. Більш точну дату ми дізнаємося лише за тиждень до івенту.

УНІАН За матеріалами:

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