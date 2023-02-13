У мережі з’явились перші зображення з офіційної презентації смартфону від Coca-Cola — Finance.ua
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У мережі з’явились перші зображення з офіційної презентації смартфону від Coca-Cola

Технології&Авто
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У мережі з’явились перші зображення з офіційної презентації смартфону від Coca-Cola
У мережі з’явились перші зображення з офіційної презентації смартфону від Coca-Cola
Розробники смартфона від Coca-Cola, Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition офіційно представили новинку широкому загалу.
Модель ColaPhone отримала дизайн у стилі Coca-Cola, у червоно-чорних кольорах. Кожен екземпляр поставлятиметься у тематичній коробці з аксесуарами від Coca-Cola.
Тираж телефона становитиме всього 1000 одиниць, хоча попередньо повідомляли про 6 тисяч екземплярів.
По начинці відмінностей від базового Realme 10 Pro 5G у ColaPhone немає. Смартфон має 6,72-дюймовий екран IPS Full HD+ з підтримкою частоти 120 Гц. Всередині Snapdragon 695, а також 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4x та 128 ГБ сховища UFS 2.2. Батарея на 5000 мАг підтримує заряджання потужністю 33 Вт. Основна камера на 108 Мп. Селфі — 16 Мп.
Ціна лімітованої версії — 20 999 рупій (близько $ 256). Смартфон надійде у продаж в Індії з 14 лютого, наразі невідомо, чи вдасться придбати Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition в Україні.
У мережі з’явились перші зображення з офіційної презентації смартфону від Coca-Cola
За матеріалами:
noworries
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