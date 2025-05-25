ТОП-10 найкращих автомобілів BMW з пробігом — Finance.ua

ТОП-10 найкращих автомобілів BMW з пробігом Сьогодні 05:14 — Технології&Авто

ТОП-10 найкращих автомобілів BMW з пробігом

Водії цінують автомобілі бренду BMW за їхній спортивний характер та приємну керованість. Також моделі цього виробника пропонують високий рівень комфорту. Проте далеко не всі ці автомобілі варто розглядати до покупки.

У What Car? визначили 10 найкращих автомобілів BMW з пробігом. За словами експертів, це дуже надійні моделі.

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Лідером рейтингу став BMW 3 Series сьомого покоління. Ця модель перевершує багатьох своїх конкурентів.

За словами експертів, BMW 3 Series пропонує приємну керованість і зручну інформаційно-розважальну систему. Також цю модель похвалили за багате оснащення.

Друге місце посів BMW 5 Series сьомого покоління. Це більша модель, яка пропонує комфортну підвіску і просторий інтер’єр.

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Трійку лідерів замикає BMW 1 Series другого покоління. Експерти поділилися, що цей компактний хетчбек дуже надійний і має найкращу у своєму класі інформаційно-розважальну систему.

ТОП-10 найкращих автомобілів BMW з пробігом:

BMW 3 Series; BMW 5 Series; BMW 1 Series; BMW 4 Series; BMW X3; BMW 4 Series Gran Coupé; BMW X1; BMW M140i; BMW i8; BMW iX3.

УНІАН За матеріалами:

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