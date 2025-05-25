ТОП-10 найкращих автомобілів BMW з пробігом — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-10 найкращих автомобілів BMW з пробігом

Технології&Авто
10
ТОП-10 найкращих автомобілів BMW з пробігом
ТОП-10 найкращих автомобілів BMW з пробігом
Водії цінують автомобілі бренду BMW за їхній спортивний характер та приємну керованість. Також моделі цього виробника пропонують високий рівень комфорту. Проте далеко не всі ці автомобілі варто розглядати до покупки.
У What Car? визначили 10 найкращих автомобілів BMW з пробігом. За словами експертів, це дуже надійні моделі.
Читайте також
Лідером рейтингу став BMW 3 Series сьомого покоління. Ця модель перевершує багатьох своїх конкурентів.
За словами експертів, BMW 3 Series пропонує приємну керованість і зручну інформаційно-розважальну систему. Також цю модель похвалили за багате оснащення.
Друге місце посів BMW 5 Series сьомого покоління. Це більша модель, яка пропонує комфортну підвіску і просторий інтер’єр.
Читайте також
Трійку лідерів замикає BMW 1 Series другого покоління. Експерти поділилися, що цей компактний хетчбек дуже надійний і має найкращу у своєму класі інформаційно-розважальну систему.
ТОП-10 найкращих автомобілів BMW з пробігом:
  1. BMW 3 Series;
  2. BMW 5 Series;
  3. BMW 1 Series;
  4. BMW 4 Series;
  5. BMW X3;
  6. BMW 4 Series Gran Coupé;
  7. BMW X1;
  8. BMW M140i;
  9. BMW i8;
  10. BMW iX3.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems