ТОП-12 найнадійніших недорогих автомобілів з пробігом — Finance.ua

ТОП-12 найнадійніших недорогих автомобілів з пробігом 15.05.2025, 01:59 — Технології&Авто

ТОП-12 найнадійніших недорогих автомобілів з пробігом

Деякі люди вважають, що надійними можуть бути тільки дорогі автомобілі. Проте деякі бюджетні моделі також можуть похвалитися високою витривалістю.

У виданні SlashGear назвали 12 найнадійніших автомобілів з пробігом, які можна недорого купити на вторинному ринку. За словами експертів, ці моделі рідко виходять з ладу.

Щоб скласти цей рейтинг, у виданні об’єднали дані з різних джерел, зокрема J.D. Power, KBB, iSeeCars, NHTSA та інші. Також експерти видання поділилися своєю думкою про ці автомобілі.

До рейтингу увійшли одразу кілька спортивних моделей. Спорткари Mazda MX-5 і Ford Mustang виявилися доволі надійними.

Також до рейтингу увійшли кросовери Lexus UX і Kia Soul. За словами експертів, ці моделі оснащуються надійними двигунами.

Водіям із великими сім’ями підійде Kia Sedona. Цей мінівен має високі оцінки надійності та безпечніший за багатьох конкурентів.

УНІАН За матеріалами:

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