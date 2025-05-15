ТОП-12 найнадійніших недорогих автомобілів з пробігом — Finance.ua

ТОП-12 найнадійніших недорогих автомобілів з пробігом
Деякі люди вважають, що надійними можуть бути тільки дорогі автомобілі. Проте деякі бюджетні моделі також можуть похвалитися високою витривалістю.
У виданні SlashGear назвали 12 найнадійніших автомобілів з пробігом, які можна недорого купити на вторинному ринку. За словами експертів, ці моделі рідко виходять з ладу.
Щоб скласти цей рейтинг, у виданні об’єднали дані з різних джерел, зокрема J.D. Power, KBB, iSeeCars, NHTSA та інші. Також експерти видання поділилися своєю думкою про ці автомобілі.
До рейтингу увійшли одразу кілька спортивних моделей. Спорткари Mazda MX-5 і Ford Mustang виявилися доволі надійними.
Також до рейтингу увійшли кросовери Lexus UX і Kia Soul. За словами експертів, ці моделі оснащуються надійними двигунами.
Водіям із великими сім’ями підійде Kia Sedona. Цей мінівен має високі оцінки надійності та безпечніший за багатьох конкурентів.
Збираєтеся в омріяну подорож? Замовляйте Зелену картку на Finance.ua в кілька кліків
Поділитися новиною