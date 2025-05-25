Mitsubishi Eclipse Cross стане електричним — Finance.ua

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Mitsubishi Eclipse Cross стане електричним

Технології&Авто
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Mitsubishi Eclipse Cross стане електричним
Mitsubishi Eclipse Cross стане електричним
Mitsubishi працює над другим поколінням Eclipse Cross як повністю електричним автомобілем і своїм першим електромобілем у Європі з моменту запуску i-MiEV у 2010 році. Однак нова модель не буде справжнім Mitsubishi, адже наступний Eclipse Cross буде версією Scenic E-Tech з емблемою японського автовиробника.
Про це пише Motor1.
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Це вже не перша модель, яка буде повністю запозичена у Renault, адже Colt — це перейменований Clio, ASX базується на Captur, а майбутній Grandis, по суті, буде Symbioz.
Mitsubishi повністю залежна від французського автовиробника у збереженні присутності в Європі, де єдиними власними моделями Mitsubishi залишаться Space Star та Outlander.
Новий електричний Eclipse Cross, як очікується, дебютує у вересні та надійде у продаж в Європі в четвертому кварталі цього року. Спочатку покупці зможуть отримати лише флагманську версію, але у 2026 році дебютує базовий варіант з меншою батареєю.
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Водночас дебют гібридного Grandis запланований на липень. На інших ринках компанія Mitsubishi представить власну версію нового електричного кросовера Nissan Leaf, роботу над яким почнуть наступного року.
За матеріалами:
Телеканал 24
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