Mitsubishi представила оновлений Outlander: ціна — Finance.ua

Mitsubishi представила оновлений Outlander: ціна Сьогодні 23:12 — Фондовий ринок

Mitsubishi представила оновлений Outlander: ціна

Японська компанія Mitsubishi анонсувала ціни на рестайлінговий кросовер Outlander. Новинка отримала низку незначних змін у зовнішності, розширений список базового та опціонного оснащення.

Рестайлінговий Mitsubishi Outlander представили наприкінці минулого року, а тепер стали відомі ціни новинки. У США автомобіль пропонують від $29 645, що всього на $1250 дорожче за попередника. Але при цьому модель отримала низку приємних змін. Зовні модель відрізняється переробленим бампером та облицюванням радіатора, нові 18- та 20-дюймові диски, тоновані задні ліхтарі та оновлена палітру кольорів кузова, у якій з’явився цікавий відтінок Moonstone Gray Metallic.

Але основні зміни чекають на покупців усередині. Головне нововведення — інфо-розважальна система з великим 12,3-дюймовим сенсорним екраном, GPS-навігацією, а також підтримкою Android Auto та Apple CarPlay. Центральна консоль отримала новий дизайн з іншим розташуванням підсклянників. Також зазнали змін кнопки та тумблери, а підлокітник став ширшим. Покращено якість та збільшено асортимент оздоблювальних матеріалів, на палітрі яких з’явилася семі-анілінова шкіра Brick Brown та світло-сіра синтетична шкіра із псевдо замшевими вставками. Меломани оцінять нові варіанти аудіосистеми Yamaha 8 або 12 динаміками. Як опція вперше пропонується функція вентиляції передніх крісел.

Під капотом Outlander розташовується 2,5-літровий 4-циліндровий двигун, що має у своєму арсеналі 135 кВт/184 к.с. потужності та 245 Нм крутного моменту. У парі з ним працює безступеневий варіатор. Привід може бути як моно-, так і повнопривідний.

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