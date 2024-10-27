У мережі розсекретили новий кросовер Nissan Kicks 2 (фото) — Finance.ua

У мережі розсекретили новий кросовер Nissan Kicks 2 (фото) Сьогодні 04:07 — Технології&Авто

У мережі розсекретили новий кросовер Nissan Kicks 2 (фото), Фото: Carscoops

Довгоочікуваний кросовер Nissan Kicks 2 покоління повністю розсекретили офіційно як бюджетну модель нового покоління для молодих покупців. Модель за ціною Renault Duster детально показали у мережі.

Про це пише Carscoops.

Акуратний і водночас ефектний дизайн виконали у сучасному корпоративному стилі, машина схожа на інші нові кросовери Nissan. Цікаво виглядають тонкі фари та решітка під ними. Оригінально виконані «смугасті» денні ходові вогні.

Фото: Carscoops

У задній частині за останньою модою намалювали незвичайні ліхтарі геометричної форми. Покупцям запропонують різні колірні схеми для кузова з контрастним дахом.

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Довжина кузова склала 4366 мм при колісній базі 2664 мм. Завдяки використанню сучасної платформи CMF-B автомобіль вийшов безпечним та просторим.

Фото: Carscoops

В оснащенні є адаптивний круїз-контроль, система автоматичного гальмування, контроль розмітки та моніторинг сліпих зон.

Бензиновий двигун об’ємом 2 л видає потужність 141 к.с. Ціна Nissan Kicks 2024 стартує з 23 220 доларів за базовий варіант.

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