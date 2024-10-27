У мережі розсекретили новий кросовер Nissan Kicks 2 (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У мережі розсекретили новий кросовер Nissan Kicks 2 (фото)

Технології&Авто
450
У мережі розсекретили новий кросовер Nissan Kicks 2 (фото)
У мережі розсекретили новий кросовер Nissan Kicks 2 (фото), Фото: Carscoops
Довгоочікуваний кросовер Nissan Kicks 2 покоління повністю розсекретили офіційно як бюджетну модель нового покоління для молодих покупців. Модель за ціною Renault Duster детально показали у мережі.
Про це пише Carscoops.
Акуратний і водночас ефектний дизайн виконали у сучасному корпоративному стилі, машина схожа на інші нові кросовери Nissan. Цікаво виглядають тонкі фари та решітка під ними. Оригінально виконані «смугасті» денні ходові вогні.
Фото: Carscoops
Фото: Carscoops
У задній частині за останньою модою намалювали незвичайні ліхтарі геометричної форми. Покупцям запропонують різні колірні схеми для кузова з контрастним дахом.

Автоцивілка онлайн на Finance.ua🚙

Довжина кузова склала 4366 мм при колісній базі 2664 мм. Завдяки використанню сучасної платформи CMF-B автомобіль вийшов безпечним та просторим.
Фото: Carscoops
Фото: Carscoops
В оснащенні є адаптивний круїз-контроль, система автоматичного гальмування, контроль розмітки та моніторинг сліпих зон.
Бензиновий двигун об’ємом 2 л видає потужність 141 к.с. Ціна Nissan Kicks 2024 стартує з 23 220 доларів за базовий варіант.
За матеріалами:
Обозреватель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.